Штрафи в Україні – кому доведеться платити 85 тис. грн

Гаманець у руках. Фото: Unplush

В Україні народні депутати мають намір посилити покарання за одне з порушень. Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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За що посилять покарання українців

Йдеться про законопроєкт № 10175 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки".

Джерело: ВРУ

Документ передбачає посилення відповідальності:

за повторні порушення протягом року у питанні пожежної безпеки;

за використання протипожежної, аварійно-рятувальної, різної спецтехніки чи засобів протипожежного захисту не за призначенням.

Пропонують встановити такі штрафи:

для громадян — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3,4 тис. — 5,1 тис. грн ;

; для посадовців та фізосіб-підприємців — від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5,1 тис. — 6,8 тис. грн.

Окрім того, проєкт закону передбачає кримінальну відповідальність за порушення норм пожежної безпеки, за ігнорування приписів, розпоряджень та постанов посадовців органів влади, що реалізують політику з питань держнагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. А також за створення перешкод для їхньої діяльності, вчинене особою-порушником. Йдеться про осіб, з яких протягом року було здійснене адмінстягнення за такі ж порушення.

Покарання за порушення — штраф від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 тис. грн — 85 тис. грн або виправні роботи терміном до одного року.

Більше про штрафи

В Україні можуть заборонити продаж програмного забезпечення для податкового та бухгалтерського обліку, під час створення якого використовувався програмний код мовою країни-агресорки. За порушення пропонують карати велетенськими штрафами.

Раніше повідомлялося, що в Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.