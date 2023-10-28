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Штрафи до 85 тис. грн та виправні роботи — яке покарання посилять

28 жовтня 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні – кому доведеться платити 85 тис. грн
Гаманець у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні народні депутати мають намір посилити покарання за одне з порушень. Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Йдеться про законопроєкт № 10175  "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки".

 

штрафи пожежна небезпека
Джерело: ВРУ

Документ передбачає посилення відповідальності:

  • за повторні порушення протягом року у питанні пожежної безпеки;
  • за використання протипожежної, аварійно-рятувальної, різної спецтехніки чи засобів протипожежного захисту не за призначенням.

Пропонують встановити такі штрафи:

  • для громадян — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3,4 тис. — 5,1 тис. грн;
  • для посадовців та фізосіб-підприємців — від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5,1 тис. — 6,8 тис. грн.

Окрім того, проєкт закону передбачає кримінальну відповідальність за порушення норм пожежної безпеки, за ігнорування приписів, розпоряджень та постанов посадовців органів влади, що реалізують політику з питань держнагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. А також за створення перешкод для їхньої діяльності, вчинене особою-порушником. Йдеться про осіб, з яких протягом року було здійснене адмінстягнення за такі ж порушення.

Покарання за порушення — штраф від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 тис. грн — 85 тис. грн або виправні роботи терміном до одного року.

Більше про штрафи

В Україні можуть заборонити продаж програмного забезпечення для податкового та бухгалтерського обліку, під час створення якого використовувався програмний код мовою країни-агресорки. За порушення пропонують карати велетенськими штрафами.

Раніше повідомлялося, що в Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.

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