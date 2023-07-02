Цены на зерновые в Украине 2023

Комбайн на поле пшеницы. Источник: besthqwallpapers.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина исторически известна своим сельским хозяйством и является важным поставщиком зерна в Европу и весь мир. Даже несмотря на войну с Россией и ее ужасные последствия, Украина остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. В частности пшеницы, кукурузы, ячменя и других культур.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит зерно в Украине.

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Как определяют качество зерна

При подготовке пшеницы для экспорта или хранения проверка качества зерна является очень важной процедурой. В современных условиях жесткой конкуренции на мировом рынке качество зерна должно соответствовать высоким стандартам и является важным фактором, который влияет и на цену.

Качество пшеницы и ее стоимость определяются следующими характеристиками:

Физико-химические свойства: влажность, содержание белка, глютена, неорганических веществ (минералов), размер зерна.

Биологические характеристики: зерновая чистота, урожайность, содержание масла, углеводов и волокон.

Технологические требования: влияют на ее пригодность для обработки и производства продуктов.

Требования потребителей: густота и текстура, вкусовые свойства, внешний вид, отсутствие вредных веществ.

Также для определения качества пшеницы существуют общепринятые критерии.

Свежесть: оценивается по размеру, запаху, цвету и другим внешним признакам. Качественная пшеница, созревшая в оптимальных условиях, почти не имеет запаха, имеет яркий цвет, размер 5-10 мм, полную зерновку и немного волосистую поверхность.

Отсутствие вредителей: пшеница должна быть чистой, без заражения насекомыми. Уровень зараженности определяется количеством живых насекомых в 1 кг зерна.

Влажность: измеряется в соотношении количества впитанной жидкости к массе зерна. Допустимый уровень влажности для пшеницы составляет 14,5%. По согласию продавца и покупателя могут быть приняты пшеница с повышенным уровнем влажности, однако цена за тонну в таком случае будет ниже.

Загрязненность: процентное отношение примесей, таких как мусор и поврежденное некондиционное зерно, в партии зерна.

Как формируется цена на зерно

На формирование цены на зерно также влияют многие факторы. Основные из них включают в себя:

Объем урожая. Размер урожая собранного зерна оказывает прямое влияние на цену. Большие объемы могут привести к снижению цен, поскольку предложение превышает спрос, в то время как ограниченная урожайность может привести к повышению цен.

Конкуренция на мировом рынке. Цены на пшеницу также зависят от конкуренции между странами-экспортерами. Если на рынке присутствует много поставщиков, это может привести к снижению цен.

Наличие прошлогодних остатков. Запасы зерновых предыдущих урожаев также влияют на цену. Большие запасы могут снизить спрос на новый урожай и повлиять на цены.

Прогнозы аналитиков. Прогнозы будущего урожая и спроса на зерно со стороны основных мировых покупателей также влияют на формирование цены. Прогнозы аналитиков могут учитываться при заключении контрактов на предстоящую поставку.

Формирование цены на зерновые также подчиняется поведению трейдеров, кредитующих производителей пшеницы. Их закупочные цены отражают колебания цен на мировом рынке.

Что происходит на рынке зерна

В настоящее время основными проблемами украинских аграриев является фактическая блокировка Россией "зернового коридора" и запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины в такие страны, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Так, по словам главы Аграрного союза Украины Геннадия Новикова, ущерб от запрета импорта украинского зерна и из-за блокирования Россией зернового коридора может достигать миллиардов долларов США.

Также он отметил, что в прошлом году украинские аграрии получали примерно 5,7-5,8 тыс. грн за тонну проданной пшеницы. Однако прогнозируется, что цены на новый урожай этой зерновой культуры снизятся до 4,5 тыс. грн за тонну. Такая тенденция, как заметил Новиков, повлияет и на другие виды зерновых культур.

Однако есть и относительно хорошие новости: недавно президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Киев сказал, что его страна отменит ограничения на импорт зерна из Украины. Однако произойдет это после 15 сентября.

Он также отметил, что досрочная отмена ограничений не запланирована, поскольку следующие два месяца необходимы для "определенной подготовки".

А вот по поводу продолжения работы "зернового коридора" есть большие сомнения. Так, недавно посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева написала в Telegram, что Россия, вероятно, покинет Черноморскую зерновую инициативу летом.

По мнению Трофимцевой, основными факторами для этого победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах и завершение строительства терминала для экспорта аммиака из РФ. Она также отметила, что, по информации Мининфраструктуры, у ведомства "есть план Б", однако она его еще не видела.

"Но если речь идет о 20 млн грн, выделенных на компенсацию ущерба при повреждении судов, то это очень мало. И нужно нарабатывать более активно альтернативные пути: Дунай, ЕС и т.д.", — резюмировала Трофимцева.

цена на зерно в Украине

Цены за тонну зерна в Украине по данным мониторингового портала tripoli.land:

Пшеница - 5134 грн.

Пшеница (2 класс) - 5632 грн

Пшеница (3 класс) - 5607 грн

Кукуруза - 5290 грн

Ячмень - 4227 грн

Сорго белое - 4237 грн

Горох желтый - 5824 грн

Соя - 16 277 грн

Рапс — 11 349 грн

Подсолнечник – 12 986 грн

Напомним, что Венгрия потребует продления запрета на импорт украинского зерна и по истечении срока запрета Еврокомиссии 15 сентября. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.