Ціни на зернові в Україні 2023

Комбайн на пшеничному полі. Джерело: besthqwallpapers.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна історично відома своїм успішним сільським господарством і є важливим постачальником зерна в Європу та весь світ. Навіть незважаючи на війну з Росією та її жахливі наслідки, Україна залишається одним з провідних світових виробників і експортерів зерна, зокрема пшениці, кукурудзи, ячменю та інших культур.

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Як визначають якість зерна

Під час підготовки пшениці для експорту або зберігання перевірка якості зерна є вкрай важливою процедурою. У сучасних умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку якість зерна повинна відповідати високим стандартам та є важливим фактором, який впливає і на ціну.

Якість пшениці та її вартість визначаються такими характеристиками:

Фізико-хімічні властивості: вологість, вміст білка, глютену, неорганічних речовин (мінералів), а також розмір зерна.

Біологічні параметри: зернова чистота, врожайність, вміст олії, вуглеводів та волокон.

Технологічні вимоги: впливають на її придатність для переробки та виробництва продуктів.

Вимоги споживачів: густота й текстура, cмакові властивості, зовнішній вигляд, відсутність шкідливих речовин

Також для визначення якості пшениці існують загальноприйняті критерії.

Свіжість: оцінюється за розміром, запахом, кольором та іншими зовнішніми ознаками. Якісна пшениця, яка дозріла в оптимальних умовах, майже не має запаху, має яскравий колір, розмір 5-10 мм, повну зернівку та трохи волосисту поверхню.

Відсутність шкідників: пшениця повинна бути чистою, без зараження комахами. Рівень зараженості визначається кількістю живих комах у 1 кілограмі зерна.

Вологість: вимірюється у відсотковому співвідношенні кількості всмоктаної рідини до маси зерна. Допустимий рівень вологості для пшениці становить 14,5%. За згодою продавця та покупця можуть бути прийняті пшениця з підвищеним рівнем вологості, проте і ціна за тонну в такому випадку буде нижчою.

Забрудненість: відсоткове співвідношення домішок, таких як сміття та пошкоджене некондиційне зерно, у партії зерна.

Як формується ціна на зерно

На формування ціни на зерно також впливає багато факторів. Основні з них включають:

Обсяги врожаю. Розмір врожаю зібраного зерна має прямий вплив на ціну. Великі обсяги можуть призвести до зниження цін, оскільки пропозиція перевищує попит, тоді як обмежена врожайність може призвести до підвищення цін.

Конкуренція на світовому ринку. Ціни на пшеницю також залежать від конкуренції між країнами-експортерами. Якщо на ринку присутні багато постачальників, це може призвести до зниження цін.

Наявність торішніх залишків. Запаси зернових з попередніх врожаїв також впливають на ціну. Більші запаси можуть знизити попит на новий врожай і вплинути на ціни.

Прогнози аналітиків. Прогнози щодо майбутнього врожаю та попиту на зерно з боку основних світових покупців також впливають на формування ціни. Прогнози аналітиків можуть враховуватися при укладанні контрактів на майбутню поставку.

Формування ціни на зернові також підпорядковується поведінці трейдерів, які кредитують виробників пшениці. Їх закупівельні ціни відображають коливання цін на світовому ринку.

Що відбувається на ринку зерна

Наразі основними проблемами українських аграріїв є фактичне блокування Росією "зернового коридора" та заборона на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України до таких країн як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина.

Так, за словами голови Аграрного союзу України Геннадія Новікова, збитки від заборони імпорту українського зерна та через блокування Росією "зернового коридору" можуть сягати мільярдів доларів США.

Також він зазначив що, у минулому році українські аграрії отримували приблизно 5,7-5,8 тисячі гривень за тонну проданої пшениці. Проте прогнозується, що ціни на новий врожай цієї зернової культури знизяться до 4,5 тисячі гривень за тонну. Така тенденція, як зауважив Новіков, впливатиме і на інші види зернових культур.

Проте є і відносно хороші новини: нещодавно президент Польщі Анджей Дуда, під час свого візиту до Києва, сказав, що його країна скасує обмеження на імпорт зерна з України. Проте відбудеться це після 15 вересня.

Він також зазначив, що дострокове скасування обмежень не заплановно, оскільки наступні два місяці необхідні для "певної підготовки".

А от щодо продовження роботи "зернового коридору" є великі сумніви. Так, нещодавно посол МЗС з особливих доручень, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева написала у Telegram, що Росія, імовірно, покине Чорноморську зернову ініціативу влітку.

На думку Трофімцевої, основними чинниками для цього є перемога президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на виборах та завершення будівництва терміналу для експорту аміаку з РФ.

Вона також зазначила, що, за інформацією Мінінфраструктури, відомствомство "має план Б", проте вона його ще не бачила.

"Але якщо мова про 20 млн грн, виділених на компенсацію збитків при пошкодженні суден, то це дуже мало. І потрібно напрацьовувати активніше альтернативні шляхи: Дунай, ЄС тощо", — резюмувала Трофімцева.

Яка ціна на зерно в Україні

Ціни за тонну зерна в Україні за даними моніторингового порталу tripoli.land:

Пшениця — 5134 грн.

Пшениця (2 клас) — 5632 грн.

Пшениця (3 клас) — 5607 грн.

Кукурудза — 5290 грн.

Ячмінь — 4227 грн.

Сорго біле — 4237 грн.

Горох жовтий — 5824 грн.

Соя — 16 277 грн.

Ріпак — 11 349 грн.

Соняшник — 12 986 грн.

Нагадаємо, що Угорщина вимагатиме продовження заборони щодо імпорту українського зерна і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня. Таку заяву зробив угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан.