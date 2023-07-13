Цены на зерновые в Украине 2023

Уборка зерна. Фото: usm.media

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина испокон веков славилась своим успешным сельским хозяйством, которое играет важную роль в поставках зерна в Европу и всем мире. Несмотря на войну с Россией и ее ужасные последствия, Украина остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна, в частности пшеницы, кукурузы, ячменя и других сельскохозяйственных культур.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница, кукуруза, ячмень и другие важные сельскохозяйственные культуры.

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Как определяют качество зерна

При подготовке пшеницы для экспорта или хранения проверка качества зерна является очень важной процедурой. В современных условиях жесткой конкуренции на мировом рынке качество зерна имеет прямое влияние на его цену.

Качество пшеницы и ее стоимость определяются по многим характеристикам, включая:

Физико-химические свойства: такие как влажность, содержание белка, глютена, минералов и размер зерна.

Биологические параметры включают зерновую чистоту, урожайность, содержание масла, углеводов и волокон.

Технологические требования: эти факторы оказывают влияние на пригодность пшеницы для дальнейшей переработки и производства продуктов.

Требования потребителей: густота, текстура, вкусовые свойства, внешний вид и отсутствие вредных веществ.

Кроме того, существуют общепринятые критерии для определения качества пшеницы. Например, свежесть зерна оценивается по его размеру, запаху, цвету и другим внешним признакам. Качественная пшеница, созревшая в оптимальных условиях, имеет почти отсутствующий запах, яркий цвет, размер 5-10 мм, полную зерновку и немного волосистую поверхность.

Также немаловажным аспектом является отсутствие вредителей. Пшеница должна быть чистой и не содержать насекомых. Уровень зараженности определяется количеством живых насекомых в 1 кг зерна.

Уровень влажности является еще одним немаловажным фактором. Он измеряется в соотношении количества всасываемой жидкости к массе зерна. Допустимый уровень влажности для пшеницы составляет 14,5%. Впрочем, с согласия продавца и покупателя может быть принята пшеница с повышенным уровнем влажности, однако это может повлиять на цену в отрицательную сторону.

Кроме прочего, загрязненность пшеницы также является важным параметром. Она отражает процентное соотношение примесей, таких как мусор и поврежденное некондиционное зерно в партии зерна.

Как формируется цена на зерно

Существует огромное количество ценовых факторов, влияющих на зерновой рынок. Среди основных факторов, которые могут повлиять на формирование цены на зерно, можно выделить объемы урожая, конкуренцию на мировом рынке, количество прошлогодних остатков, прогнозы аналитиков, а также поведение трейдеров. Формирование цен на зерно является динамическим процессом, который зависит от различных экономических, климатических и геополитических условий.

Так, размер урожая собранного зерна имеет прямое влияние на цену. Большие объемы могут привести к снижению цен, поскольку предложение превышает спрос. А, наоборот, ограниченная урожайность может привести к повышению цен.

Цены на зерно также зависят от конкуренции между странами-экспортерами. Если на рынке присутствует много поставщиков, это может привести к снижению цен, поскольку покупатели имеют больший выбор.

Запасы зерновых по предварительным урожаям также влияют на цену. Большие запасы могут снизить спрос на новый урожай и повлиять на цены, поскольку покупатели могут обращаться к имеющимся запасам.

Прогнозы будущего урожая и спроса на зерно со стороны основных мировых покупателей также влияют на формирование цен. Прогнозы аналитиков могут учитываться при заключении контрактов на предстоящую поставку, поскольку они предоставляют ориентиры по поводу будущего рыночного развития.

Что происходит на рынке зерна

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), Украина может ежемесячно нести потери в размере до 800 миллионов долларов из-за сокращения объемов экспорта зерна. Это стало следствием таких факторов как минирование полей, невысокий уровень урожая, ограничения на экспорт, установленные Европейским Союзом и другими факторами.

Информация о потере до 800 миллионов долларов ежемесячно из-за сокращения экспорта зерна была обнародована в пятницу в документе МВФ , касающегося первого пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.

В упомянутом документе МВФ также отмечено, что даже при сохранении возможности транзита украинской агропродукции, переориентация торговли станет сложнее, если останутся импортные ограничения, введенные странами Европейского Союза. В настоящее время действует запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины в такие страны, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

В свою очередь, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН , на международном рынке цены на фуражное зерно в июне снизились на 3,4 процента по сравнению с маем. Это отразилось в основном за счет увеличения поставок кукурузы из текущего урожая в Аргентине и Бразилии и улучшения перспектив производства в ключевых регионах производства в Соединенных Штатах Америки.

Мировые цены на пшеницу упали на 1,3 процента, так как в Северном полушарии начался сбор урожая под влиянием обильных запасов и низшей экспортной пошлины в Российской Федерации, а также улучшение условий в США.

цена на зерно в Украине.

Цены за тонну зерна в Украине по данным мониторингового портала tripoli.land :

Пшеница - 5128 грн

Пшеница (2 класс) - 5511 грн

Пшеница (3 класс) - 5445 грн

Кукуруза - 5228 грн

Ячмень - 4194 грн

Сорго белое — 4237 грн

Горох желтый — 5151 грн.

Соя - 17 710 грн

Рапс — 12 051 грн

Подсолнечник - 13 639 грн

Напомним, мы также писали, что срок действия зернового соглашения подходит к концу через неделю, 17 июля. В настоящее время ведутся переговоры по ее продлению на три месяца. Тем временем порты Одесской области готовы увеличить объемы загрузок судов.