Ціни на зернові в Україні 2023

Збір зерна. Фото: usm.media

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна споконвіку славилася своїм успішним сільським господарством, що відіграє важливу роль у постачанні зерна в Європу та по всьому світу. Навіть попри війну з Росією та її жахливі наслідки, Україна залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зерна, зокрема пшениці, кукурудзи, ячменю та інших сільськогосподарських культур.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на ринку зерна в та скільки в Україні коштують пшениця, кукурудза, ячмінь та інші важливі сільськогосподарські культури.

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Як визначають якість зерна

Під час підготовки пшениці для експорту або зберігання перевірка якості зерна є надзвичайно важливою процедурою. У сучасних умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку, якість зерна має прямий вплив на його ціну.

Якість пшениці та її вартість визначаються за багатьма характеристиками, включаючи:

Фізико-хімічні властивості: такі як вологість, вміст білка, глютену, мінералів і розмір зерна.

Біологічні параметри: які включають зернову чистоту, врожайність, вміст олії, вуглеводів та волокон.

Технологічні вимоги: ці фактори впливають на придатність пшениці для подальшої переробки та виробництва продуктів.

Вимоги споживачів: такі як густота, текстура, смакові властивості, зовнішній вигляд та відсутність шкідливих речовин.

Крім того, існують загальноприйняті критерії для визначення якості пшениці. Наприклад, свіжість зерна оцінюється за його розміром, запахом, кольором та іншими зовнішніми ознаками. Якісна пшениця, яка дозріла в оптимальних умовах, має майже відсутній запах, яскравий колір, розмір 5-10 мм, повну зернівку та трохи волосисту поверхню.

Також важливим аспектом є відсутність шкідників. Пшениця повинна бути чистою і не містити комах. Рівень зараженості визначається кількістю живих комах у 1 кілограмі зерна.

Рівень вологості є ще одним важливим фактором. Він вимірюється у відсотковому співвідношенні кількості всмоктаної рідини до маси зерна. Допустимий рівень вологості для пшениці становить 14,5%. Втім, за згодою продавця та покупця можуть бути прийнята пшениця з підвищеним рівнем вологості, проте це може вплинути на ціну в негативний бік.

Крім того, забрудненість пшениці є також важливим параметром. Вона відображає відсоткове співвідношення домішок, таких як сміття та пошкоджене некондиційне зерно, у партії зерна.

Як формується ціна на зерно

Існує дуже багато цінових факторів, що впливають на зерновий ринок. Серед основних чинників, що можуть вплинути на формування ціни на зерно, можна виділити: обсяги врожаю, конкуренцію на світовому ринку, кількість торішніх залишків, прогнози аналітиків, а також поведінку трейдерів. Формування ціни на зерно є динамічним процесом, який залежить від різних економічних, кліматичних та геополітичних умов.

Так, розмір врожаю зібраного зерна має прямий вплив на ціну. Великі обсяги можуть призвести до зниження цін, оскільки пропозиція перевищує попит. Зворотно, обмежена врожайність може призвести до підвищення цін.

Ціни на зерно також залежать від конкуренції між країнами-експортерами. Якщо на ринку присутні багато постачальників, це може призвести до зниження цін, оскільки покупці мають більший вибір.

Запаси зернових з попередніх врожаїв також впливають на ціну. Більші запаси можуть знизити попит на новий врожай і вплинути на ціни, оскільки покупці можуть звертатися до наявних запасів.

Прогнози щодо майбутнього врожаю та попиту на зерно з боку основних світових покупців також впливають на формування цін. Прогнози аналітиків можуть враховуватися при укладанні контрактів на майбутню поставку, оскільки вони надають орієнтири щодо майбутнього ринкового розвитку.

Що відбувається на ринку зерна

За прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна може щомісяця зазнавати втрат у розмірі до 800 мільйонів доларів через скорочення обсягів експорту зерна. Це стало наслідком таких чинників, як мінування полів, невисокий рівень врожаю, обмеження на експорт, встановлені Європейським Союзом та іншими факторами.

Інформація про втрату до 800 мільйонів доларів щомісяця через скорочення експорту зерна була оприлюднена в п'ятницю в документі МВФ, який стосується першого перегляду програми розширеного фінансування для України.

У згаданому документі МВФ також було зазначено, що навіть при збереженні можливості транзиту української агропродукції, переорієнтація торгівлі стане складнішою, якщо залишаться імпортні обмеження, запроваджені країнами Європейського Союзу. Наразі діє заборона на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України до таких країн як Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина.

В свою чергу, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, на міжнародному ринку ціни на фуражне зерно у червні знизилися на 3,4 відсотка порівняно з травнем. Це відболось в основному за рахунок збільшення поставок кукурудзи з поточного врожаю в Аргентині та Бразилії та покращення перспектив виробництва у ключових регіонах виробництва у Сполучених Штатах Америки.

Світові ціни на пшеницю впали на 1,3 відсотка, тому що в Північній півкулі почався збір урожаю під впливом рясних запасів та нижчого експортного мита в Російській Федерації, а також покращення умов у США.

Яка ціна на зерно в Україні

Ціни за тонну зерна в Україні за даними моніторингового порталу tripoli.land:

Пшениця — 5128 грн

Пшениця (2 клас) — 5511 грн

Пшениця (3 клас) — 5445 грн

Кукурудза — 5228 грн

Ячмінь — 4194 грн

Сорго біле — 4237 грн

Горох жовтий — 5151 грн

Соя — 17 710 грн

Ріпак — 12 051 грн

Соняшник — 13 639 грн

Нагадаємо, ми також писали, що строк дії зернової угоди добігає кінця за тиждень, 17 липня. Наразі ведуться переговори щодо її продовження на три місяці. Тим часом порти Одещини готові збільшити обсяги завантажень суден.