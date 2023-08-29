Курс доллара – эксперты предупредили об изменениях на рынке осенью

Что будет с курсом доллара осенью: эксперты оценили ситуацию на рынке
В начале сентября этого года на украинском наличном рынке резких изменений относительно курса доллара не ожидается. Однако в дальнейшем велика вероятность того, что Национальный банк Украины (НБУ) отпустит фиксированный курс доллара, что спровоцирует его подорожание.
Таков прогноз начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесного.
Курс доллара осенью
По его словам, в начале сентября стоимость американской валюты будет составлять 38-39 грн. Будут незначительные ценовые колебания (10-30 копеек) и разница между курсами купли/продажи (не более 25 копеек). Поэтому, по его мнению, нет смысла скупать валюту, чтобы за несколько дней выгодно перепродать.
Однако такое затишье — перед бурей. Речь идет о дальнейших шагах НБУ по вопросу либерализации рынка, которая, в частности, предполагает возврат к инфляционному таргетированию и рыночному курсу валют.
Именно в сентябре текущего года официальный курс валют может приблизиться к рыночному, а рынок в свою очередь валют снова станет настоящим "рынком".
Результаты либерализации рынка могут быть следующие:
- базовым курсом станет курс в обменниках;
- курсовые коридоры будут на уровне 37-40 грн/доллар.
Какой сейчас курс доллара
По информации портала Minfin, сейчас средний курс доллара в украинских обменных пунктах несколько опустился: стоит в покупке 37,77 грн, в продаже — 38,05 грн.
Наличный курс после усиления опустился до: 37,50 (покупка) и 38,30 грн (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.
Больше о валюте
Напомним, с 29 августа 2023 года украинцам снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Однако пока безналичная валюта доступна не во всех банках.
Ранее мы писали, что, по мнению других экспертов, в начале осени каких-либо серьезных изменений не ожидается, а валютный курс будет находиться в пределах примерно 37 грн/долл. к концу года. При этом возможны незначительные колебания.