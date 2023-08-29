Курс доллара – эксперты предупредили об изменениях на рынке осенью

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

В начале сентября этого года на украинском наличном рынке резких изменений относительно курса доллара не ожидается. Однако в дальнейшем велика вероятность того, что Национальный банк Украины (НБУ) отпустит фиксированный курс доллара, что спровоцирует его подорожание.

Таков прогноз начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесного.

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По его словам, в начале сентября стоимость американской валюты будет составлять 38-39 грн. Будут незначительные ценовые колебания (10-30 копеек) и разница между курсами купли/продажи (не более 25 копеек). Поэтому, по его мнению, нет смысла скупать валюту, чтобы за несколько дней выгодно перепродать.

Однако такое затишье — перед бурей. Речь идет о дальнейших шагах НБУ по вопросу либерализации рынка, которая, в частности, предполагает возврат к инфляционному таргетированию и рыночному курсу валют.

Именно в сентябре текущего года официальный курс валют может приблизиться к рыночному, а рынок в свою очередь валют снова станет настоящим "рынком".

Результаты либерализации рынка могут быть следующие:

базовым курсом станет курс в обменниках;

курсовые коридоры будут на уровне 37-40 грн/доллар.

Какой сейчас курс доллара

По информации портала Minfin, сейчас средний курс доллара в украинских обменных пунктах несколько опустился: стоит в покупке 37,77 грн, в продаже — 38,05 грн.

Наличный курс после усиления опустился до: 37,50 (покупка) и 38,30 грн (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

Источник: Минфин

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Напомним, с 29 августа 2023 года украинцам снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Однако пока безналичная валюта доступна не во всех банках.

Ранее мы писали, что, по мнению других экспертов, в начале осени каких-либо серьезных изменений не ожидается, а валютный курс будет находиться в пределах примерно 37 грн/долл. к концу года. При этом возможны незначительные колебания.