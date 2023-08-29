Курс долара — експерти попередили про зміни на ринку восени

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

На початку вересня цього року на українському готівковому ринку різких змін щодо курсу долара не очікується. Проте надалі є велика ймовірність того, що Національний банк України (НБУ) відпустить фіксований курс долара, що спровокує його подорожчання.

Такий прогноз начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лісового.

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За його словами, на початку вересня вартість американської валюти становитиме 38-39 грн. Будуть незначні цінові коливання (у 10-30 копійок) та різниця між курсами купівлі/продажу (не більше 25 копійок). Тому, на його думку, немає сенсу скуповувати валюту, щоб за кілька днів вигідно перепродати.

Проте таке затишшя — перед бурею. Йдеться про подальші кроки НБУ у питанні лібералізації ринку, яка, зокрема, передбачає повернення до інфляційного таргетування та ринкового курсу валют.

Саме у вересні поточного року офіційний курс валют може наблизитися до ринкового, а ринок своєю чергою валют знову стане справжнім "ринком".

Результати лібералізації ринку можуть бути такі:

базовим курсом стане курс в обмінниках;

курсові коридори будуть на рівні 37-40 грн/долар.

Який зараз курс долара

За інформацією порталу Minfin, зараз середній курс долара в українських обмінних пунктах дещо опустився: коштує у купівлі 37,77 грн, у продажу — 38,05 грн.

Готівковий курс після посилення опустився до: 37,50 (купівля) та 38,30 грн (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

Джерело: Мінфін

Більше про валюту

Нагадаємо, з 29 серпня 2023 року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Однак поки що безготівкова валюта доступна не в усіх банках.

Раніше ми писали, що на думку інших експертів, на початку осені будь-яких серйозних змін не очікується, а валютний курс перебуватиме у межах приблизно 37 грн/дол. до кінця року. При цьому можливі незначні коливання.