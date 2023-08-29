Курс долара — експерти попередили про зміни на ринку восени

Що буде з курсом долара восени: експерти оцінили ситуацію на ринку
На початку вересня цього року на українському готівковому ринку різких змін щодо курсу долара не очікується. Проте надалі є велика ймовірність того, що Національний банк України (НБУ) відпустить фіксований курс долара, що спровокує його подорожчання.
Такий прогноз начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лісового.
Курс долара восени
За його словами, на початку вересня вартість американської валюти становитиме 38-39 грн. Будуть незначні цінові коливання (у 10-30 копійок) та різниця між курсами купівлі/продажу (не більше 25 копійок). Тому, на його думку, немає сенсу скуповувати валюту, щоб за кілька днів вигідно перепродати.
Проте таке затишшя — перед бурею. Йдеться про подальші кроки НБУ у питанні лібералізації ринку, яка, зокрема, передбачає повернення до інфляційного таргетування та ринкового курсу валют.
Саме у вересні поточного року офіційний курс валют може наблизитися до ринкового, а ринок своєю чергою валют знову стане справжнім "ринком".
Результати лібералізації ринку можуть бути такі:
- базовим курсом стане курс в обмінниках;
- курсові коридори будуть на рівні 37-40 грн/долар.
Який зараз курс долара
За інформацією порталу Minfin, зараз середній курс долара в українських обмінних пунктах дещо опустився: коштує у купівлі 37,77 грн, у продажу — 38,05 грн.
Готівковий курс після посилення опустився до: 37,50 (купівля) та 38,30 грн (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.
Більше про валюту
Нагадаємо, з 29 серпня 2023 року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Однак поки що безготівкова валюта доступна не в усіх банках.
Раніше ми писали, що на думку інших експертів, на початку осені будь-яких серйозних змін не очікується, а валютний курс перебуватиме у межах приблизно 37 грн/дол. до кінця року. При цьому можливі незначні коливання.