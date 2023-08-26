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Що буде з курсом долара у вересні: новий прогноз експертів

26 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара у вересні — експерти оновили прогнози
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Під кінець серпня 2023 року на українському валютному ринку готівковий курс перебуває на рівні вище 38 грн/дол. з незначними коливаннями. Аналітики пояснили, що буде з курсом у вересні.

Прогноз оприлюднив аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

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На думку експерта, на початку осені будь-яких серйозних змін не очікується. Валютний курс перебуватиме у межах приблизно 37 грн/дол. до кінця року. При цьому можливі незначні коливання.

Він пояснив, що встановити стабільність на валютному ринку вдалося завдяки низці чинників, які надалі підтримуватимуть та визначатимуть курс долара. Зокрема, поліпшилися настрої в українців, які бачать, що влада контролює ситуацію.

Не вплине на курс і вихід РФ із "зернової ініціативи". Навіть якщо надходження валюти погіршаться, Національний банк України (НБУ) завжди матиме стандартний інструмент впливу — продавати на міжбанківському ринку більше валюти.

"Якщо говорити про інвестування, наприклад, у 2-3 роки, ми бачимо, що ставки по ОВДП доходять до близько 20%. Відповідно, було б стратегічніше вкладати гривню в них. Адже навряд чи долар дорожчатиме на більш ніж 20% на рік", — сказав він, додавши, що через війну абсолютно довіряти гривні наївно, а найкраще тримати гроші у різних ресурсах.

Який зараз курс долара

За інформацією порталу Minfin, зараз середній курс долара в українських обмінних пунктах: у купівлі 38,30 (-0,05) грн, у продажу — 38,48 (-0,07) грн.

Готівковий курс після посилення опустився до: 37,81 (купівля) та 38,66 грн (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

 

курс валют
Джерело: Minfin

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

Також ми писали, в Україні з 1 серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стало неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

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