Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Что будет с курсом доллара в сентябре: новый прогноз экспертов arrow

Что будет с курсом доллара в сентябре: новый прогноз экспертов

26 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара в сентябре – эксперты обновили прогнозы
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

К концу августа 2023 года на украинском валютном рынке наличный курс находится на уровне выше 38 грн/долл. с незначительными колебаниями. Аналитики объяснили, что будет с курсом в сентябре.

Прогноз обнародовал аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

Читайте также:

Курс доллара в сентябре

По мнению эксперта, в начале осени каких-либо серьезных изменений не ожидается. Валютный курс будет находиться в пределах 37 грн/долл. к концу года. При этом возможны незначительные колебания.

Он пояснил, что установить стабильность на валютном рынке удалось благодаря ряду факторов, которые будут в дальнейшем поддерживать и определять курс доллара. В частности, улучшились настроения у украинцев, которые видят, что власть контролирует ситуацию.

Не повлияет на курс и выход РФ по "зерновой инициативе". Даже если поступления валюты ухудшатся, у Национального банка Украины (НБУ) всегда будет стандартный инструмент влияния — продавать на межбанковском рынке больше валюты.

"Если говорить об инвестировании, например, в 2-3 года, мы видим, что ставки по ОВГЗ доходят до около 20%. Соответственно, было бы стратегичнее вкладывать гривну в них. Ведь вряд ли доллар будет дорожать более чем на 20% в год" , — сказал он, добавив, что все равно из-за войны абсолютно доверять гривне наивно, а лучше всего держать деньги в разных ресурсах.

Какой сейчас курс доллара

По информации портала Minfin, сейчас средний курс доллара в украинских обменных пунктах в покупке: 38,30 (-0,05) грн, в продаже —38,48 (-0,07) грн.

Наличный курс после усиления опустился до: 37,81 (покупка) и 38,66 грн (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

 

курс валют
Источник: Minfin

Больше о валюте

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз