Работа в Украине: где водителям готовы платить до 105 тысяч гривен в месяц
В Украине некоторым водителям предлагают работу с заработной платой до 105 тысяч гривен в месяц. Для этого им нужно иметь собственный грузовой автомобиль.
Одна из таких вакансий появилась на портале поиска и предложений Work.ua.
Вакансия водителям в Украине
В объявлении говорилось, что логистическая компания ищет внимательного и усердного водителя с опытом работы более года. К тому же у него должен быть собственный грузовик с длиной кузова от 3,5 метра и весом 1–5 т.
Работнику нужно будет доставлять товары по дистрибьюторской сети в Полтаве и Запорожье, оформлять документы, а также обеспечивать сохранность груза при транспортировке.
Логистическая компания предлагает:
- ежедневную высокую оплату труда 3500–7500 грн/день, в зависимости от пробега авто;
- полный пакет своих документов для работы;
- при необходимости помощь с поселением за отдельную плату.
Минимальный срок оформления контракта — 4 месяца.
Напомним, рынок труда в Украине во время полномасштабного вторжения России испытывает существенные изменения. В настоящее время наблюдается рост спроса на кандидатов без опыта. Айтишников ищут все меньше.
Также мы писали, что в Украине через несколько лет на рынке труда ожидаются существенные изменения. Причиной этого может стать более активное внедрение цифровых технологий, оттесняющих живую рабочую силу.
Добавим, в Украине заработали новые изменения регистрации, перерегистрации официальных безработных, а также механизма ведения учета граждан, которые находятся в поиске работы. Теперь получить соответствующий статус можно исключительно, предоставив военно-учетные документы.