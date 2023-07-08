Работа в Украине: где водителям готовы платить до 105 тысяч гривен в месяц

Мужчина за рулем. Фото: Pexels

В Украине некоторым водителям предлагают работу с заработной платой до 105 тысяч гривен в месяц. Для этого им нужно иметь собственный грузовой автомобиль.

Одна из таких вакансий появилась на портале поиска и предложений Work.ua.

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В объявлении говорилось, что логистическая компания ищет внимательного и усердного водителя с опытом работы более года. К тому же у него должен быть собственный грузовик с длиной кузова от 3,5 метра и весом 1–5 т.

Работнику нужно будет доставлять товары по дистрибьюторской сети в Полтаве и Запорожье, оформлять документы, а также обеспечивать сохранность груза при транспортировке.

Логистическая компания предлагает:

ежедневную высокую оплату труда 3500–7500 грн/день, в зависимости от пробега авто;

полный пакет своих документов для работы;

при необходимости помощь с поселением за отдельную плату.

Минимальный срок оформления контракта — 4 месяца.

Напомним, рынок труда в Украине во время полномасштабного вторжения России испытывает существенные изменения. В настоящее время наблюдается рост спроса на кандидатов без опыта. Айтишников ищут все меньше.

Также мы писали, что в Украине через несколько лет на рынке труда ожидаются существенные изменения. Причиной этого может стать более активное внедрение цифровых технологий, оттесняющих живую рабочую силу.

Добавим, в Украине заработали новые изменения регистрации, перерегистрации официальных безработных, а также механизма ведения учета граждан, которые находятся в поиске работы. Теперь получить соответствующий статус можно исключительно, предоставив военно-учетные документы.