Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Работа в Украине: где водителям готовы платить до 105 тысяч гривен в месяц arrow

Работа в Украине: где водителям готовы платить до 105 тысяч гривен в месяц

8 июля 2023 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Работа в Украине: где водителям готовы платить до 105 тысяч гривен в месяц
Мужчина за рулем. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине некоторым водителям предлагают работу с заработной платой до 105 тысяч гривен в месяц. Для этого им нужно иметь собственный грузовой автомобиль.

Одна из таких вакансий появилась на портале поиска и предложений Work.ua.

Читайте также:

Вакансия водителям в Украине

В объявлении говорилось, что логистическая компания ищет внимательного и усердного водителя с опытом работы более года. К тому же у него должен быть собственный грузовик с длиной кузова от 3,5 метра и весом 1–5 т.

Работнику нужно будет доставлять товары по дистрибьюторской сети в Полтаве и Запорожье, оформлять документы, а также обеспечивать сохранность груза при транспортировке.

Логистическая компания предлагает:

  • ежедневную высокую оплату труда 3500–7500 грн/день, в зависимости от пробега авто;
  • полный пакет своих документов для работы;
  • при необходимости помощь с поселением за отдельную плату.

Минимальный срок оформления контракта — 4 месяца.

Напомним, рынок труда в Украине во время полномасштабного вторжения России испытывает существенные изменения. В настоящее время наблюдается рост спроса на кандидатов без опыта. Айтишников ищут все меньше.

Также мы писали, что в Украине через несколько лет на рынке труда ожидаются существенные изменения. Причиной этого может стать более активное внедрение цифровых технологий, оттесняющих живую рабочую силу.

Добавим, в Украине заработали новые изменения регистрации, перерегистрации официальных безработных, а также механизма ведения учета граждан, которые находятся в поиске работы. Теперь получить соответствующий статус можно исключительно, предоставив военно-учетные документы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз