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Робота в Україні: де водіям готові платити до 105 тисяч гривень на місяць

8 липня 2023 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Робота в Україні: де водіям готові платити до 105 тисяч гривень на місяць
Чоловік за кермом. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні деяким водіям пропонують роботу із заробітною платою до 105 тисяч гривень на місяць. Для цього їм потрібно мати власний вантажний автомобіль.

Одна з таких вакансій з'явилася на порталі пошуку та пропозицій роботи Work.ua.

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В оголошенні йшлося про те, що логістична компанія шукає уважного та старанного водія з досвідом роботи понад рік. До того ж у нього повинна бути власна вантажівка із довжиною кузова від 3,5 метра та вагою 1–5 т.

Працівнику потрібно буде доставляти товари дистриб'юторською мережею у Полтаві та Запоріжжі, оформлювати документи, а також забезпечувати збереження вантажу при транспортуванні.

Логістична компанія пропонує:

  • щоденну високу оплату праці 3500−7500 грн на день, залежно від пробігу авто;
  • повний пакет своїх документів для роботи;
  • за необхідності допомогу з поселенням за окрему плату.

Мінімальний термін оформлення контракту — 4 місяці.

Нагадаємо, ринок праці в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії зазнає суттєвих змін. Наразі спостерігається зростання попиту на кандидатів без досвіду. Айтівців шукають все менше.

Також ми писали, що в Україні за кілька років на ринку праці очікуються суттєві зміни. Причиною цього може стати більш активне запровадження цифрових технологій, які потіснять живу робочу силу.

Додамо, в Україні запрацювали нові зміни щодо реєстрації, перереєстрації офіційних безробітних, а також механізму ведення обліку громадян, які перебувають у пошуку роботи. Тепер отримати відповідний статус можна, виключно надавши військово-облікові документи.

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