Ринок праці — в Україні через кілька років зникнуть три професії

Термінал самообслуговування у банку. Фото: google.com

В Україні за кілька років на ринку праці очікуються суттєві зміни. Причиною цього може стати більш активне запровадження цифрових технологій, які потіснять живу робочу силу.

Про те, яким професіям загрожує зникнення найближчим часом, повідомляє видання "Pro Гроші".

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Майбутнє українського ринку праці спрогнозувала нейромережа ChatGPT. Стверджують, що в деяких спеціалістах відпаде потреба з розвитком електронних та автоматизованих підходів. Так, під загрозою зникнення: провідники потягів, працівники банків та касири в магазинах.

Водночас, якщо певні професії і зникнуть, то це лише відкриє нові можливості та умови в інших сферах. У майбутньому потрібно буде вміти адаптуватися та отримувати нові навички.

"Перекваліфікація та навчання стануть ключовими факторами для успішної кар'єри", — йдеться у відповіді штучного інтелекту.

Провідники потягів

Низка країн вже зараз запроваджує автоматичні управління поїздами. Відтак потреба у традиційній роботі провідників може відпасти. Пасажири самотужки скануватимуть квитки, купуватимуть напої та їжу на касах самообслуговування.

Банківські працівники

Також під загрозою зникнення професія банківського працівника, який займається обробкою документів. В еру цифрових технологій та автоматизації банківських процесів робота з ручною обробкою паперів стане не такою затребуваною. Фінустанови вже зараз переходять на електронні системи та цифрові процеси, що значно скоротить попит на робочу силу у такій сфері.

Касири в магазинах

Уже нині низка популярних магазинів встановила каси самообслуговування. Це розвантажило каси, і населенню не потрібно стояти у великих чергах. Тому на тлі розвитку електронної комерції та автоматизації роль касира у магазинах дедалі більше нівелюється.

Які професії будуть у ціні

При цьому зросте потреба в операторах сільськогосподарського обладнання, водіях великих вантажівок і автобусів, водіях служб доставки, вчителях професійно-технічної освіти, вчителях спеціальної освіти, механіках та ремонтниках машин, фахівцях з розвитку бізнесу, цифрових фахівцях з трансформації, а також маркетингу та стратегії, будівельниках та інженерах-електротехнологах.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня поточного року в рамках експериментального проєкту з'явиться нова професія. Йдеться про ментора, покликаного допомагати ветеранам, які повернулися з фронту.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.

