Рынок труда: в Украине через несколько лет исчезнут три профессии
В Украине через несколько лет на рынке труда ожидаются существенные изменения. Причиной этого может стать более активное внедрение цифровых технологий, которые потеснят живую рабочую силу.
О том, каким профессиям грозит исчезновение в ближайшее время, сообщает издание "Pro гроші".
Что ждет рынок труда в эру технологий
Будущее украинского рынка труда спрогнозировала нейросеть ChatGPT. Утверждают, что в некоторых специалистах отпадет необходимость на фоне развития электронных и автоматизированных подходов. Так, под угрозой исчезновения: проводники поездов, работники банков и кассиры в магазинах.
В то же время, если определенные профессии и исчезнут, это откроет новые возможности и условия в других сферах. В будущем нужно будет уметь адаптироваться и получать новые навыки.
"Переквалификация и обучение станут ключевыми факторами для успешной карьеры", — говорится в ответе искусственного интеллекта.
Проводники поездов
Ряд стран уже сейчас внедряют автоматические управления поездами. Следовательно, потребность в традиционной работе проводников может отпасть. Пассажиры самостоятельно будут сканировать билеты, покупать напитки и еду на кассах самообслуживания.
Банковские работники
Также под угрозой исчезновения профессия банковского работника, занимающегося обработкой документов. В эру цифровых технологий и автоматизации банковских процессов работа с ручной обработкой бумаг станет не столь востребованной. Финучреждения уже сейчас переходят на электронные системы и цифровые процессы, что значительно сократит спрос на рабочую силу в такой сфере.
Кассиры в магазинах
Уже сейчас ряд популярных магазинов установили кассы самообслуживания. Это разгрузило кассы, и населению не нужно стоять в больших очередях. Поэтому на фоне развития электронной коммерции и автоматизации роль кассира в магазинах все больше нивелируется.
Какие профессии будут в цене
При этом вырастет потребность в операторах сельскохозяйственного оборудования, водителях больших грузовиков и автобусов, водителях служб доставки, учителях профессионально-технического образования, учителях специального образования, механиках и ремонтниках машин, специалистах по развитию бизнеса, цифровых специалистах по трансформации, а также маркетингу и стратегии, строителях и инженерах-электротехнологах.
Напомним, в Украине с 1 июля текущего года в рамках экспериментального проекта появится новая профессия. Речь идет о менторе, призванном помогать вернувшимся с фронта ветеранам.
Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.