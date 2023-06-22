Рынок труда — в Украине через несколько лет исчезнут три профессии

Терминал самообслуживания в банке. Фото: google.com

В Украине через несколько лет на рынке труда ожидаются существенные изменения. Причиной этого может стать более активное внедрение цифровых технологий, которые потеснят живую рабочую силу.

О том, каким профессиям грозит исчезновение в ближайшее время, сообщает издание "Pro гроші".

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Будущее украинского рынка труда спрогнозировала нейросеть ChatGPT. Утверждают, что в некоторых специалистах отпадет необходимость на фоне развития электронных и автоматизированных подходов. Так, под угрозой исчезновения: проводники поездов, работники банков и кассиры в магазинах.

В то же время, если определенные профессии и исчезнут, это откроет новые возможности и условия в других сферах. В будущем нужно будет уметь адаптироваться и получать новые навыки.

"Переквалификация и обучение станут ключевыми факторами для успешной карьеры", — говорится в ответе искусственного интеллекта.

Проводники поездов

Ряд стран уже сейчас внедряют автоматические управления поездами. Следовательно, потребность в традиционной работе проводников может отпасть. Пассажиры самостоятельно будут сканировать билеты, покупать напитки и еду на кассах самообслуживания.

Банковские работники

Также под угрозой исчезновения профессия банковского работника, занимающегося обработкой документов. В эру цифровых технологий и автоматизации банковских процессов работа с ручной обработкой бумаг станет не столь востребованной. Финучреждения уже сейчас переходят на электронные системы и цифровые процессы, что значительно сократит спрос на рабочую силу в такой сфере.

Кассиры в магазинах

Уже сейчас ряд популярных магазинов установили кассы самообслуживания. Это разгрузило кассы, и населению не нужно стоять в больших очередях. Поэтому на фоне развития электронной коммерции и автоматизации роль кассира в магазинах все больше нивелируется.

Какие профессии будут в цене

При этом вырастет потребность в операторах сельскохозяйственного оборудования, водителях больших грузовиков и автобусов, водителях служб доставки, учителях профессионально-технического образования, учителях специального образования, механиках и ремонтниках машин, специалистах по развитию бизнеса, цифровых специалистах по трансформации, а также маркетингу и стратегии, строителях и инженерах-электротехнологах.

Напомним, в Украине с 1 июля текущего года в рамках экспериментального проекта появится новая профессия. Речь идет о менторе, призванном помогать вернувшимся с фронта ветеранам.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.