Работа в ІТ — популярные вакансии и уровень зарплат для женщин

Женщина за компьютером. Фото: Unplush

32% специалистов, которые в поисках работы в сфере информационных технологий (IT) — женщины. За полгода доля уменьшилась на 6%.

О том, какие зарплаты предлагают женщинам и кого чаще нанимают, сообщает украинский сайт для анонимного поиска работы IT-специалистами Djinni.

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Согласно исследованию, чем выше опыт и чем более техническая категория, тем значительно меньше кандидаток.

Среди всех кандидатов в поиске работы в IT на Djinni:

по техническим специальностям 20%. Доля уменьшается с ростом категории сложности, но также с опытом;

разработчиков уровня junior с опытом от двух лет — 19%, к senior-уровню их доля уменьшается;

разработчиков с опытом пять лет и выше — 6%.

Источник: Djinni

В категориях DevOps и Security женщин более высокого уровня всего 3%. Тестировщиков значительно больше, но их доля снижается с ростом опыта.

Источник: Djinni

На какие зарплаты рассчитывают женщины

По данным портала, на джуновском уровне заработная плата женщин и мужчин практически не отличается, медиана среди женщин для некоторых категорий даже несколько больше. На уровне middle — разница тоже не существенная.

Однако на уровне senior-зарплаты у мужчин в среднем пожелания по заработной плате на 0,5-1 тыс. долларов выше женщин. Примечательно, что даже в HR категориях, где мужчин традиционно меньше, опытные кандидаты-мужчины просят больше, чем женщины.

Также портал отмечает, что в IT стали больше принимать женщин-аналитиков и продакт-менеджерок, однако большинство на юниор-уровне.

Caption: Djinni

Больше о работе в Украине

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) планируется обновить законодательство о труде и облегчить условия работы украинцев во время войны. Речь идет о проекте закона №10164.

Также мы писали, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — на несколько тысяч гривен меньше.