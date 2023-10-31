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Робота для жінок в ІТ — найпопулярніші вакансії та рівень зарплати

31 жовтня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в ІТ — популярні вакансії та рівень зарплат для жінок
Жінка за комп'ютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

32% спеціалістів, які в пошуках роботи у сфері інформаційних технологій (IT) — жінки. За пів року частка зменшилась на 6%.

Про те, які зарплати пропонують жінкам та кого частіше наймають, повідомляє український сайт для анонімного пошуку роботи IT-спеціалістами Djinni.

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Як зазначається, згідно з дослідженням, чим вище досвід і чим більш технічна категорія, тим значно менше кандидаток.

Серед усіх кандидатів у пошуку роботи в ІТ на Djinni:

  • у технічних спеціальностях 20%. Частка зменшується з ростом категорії складності, але також з досвідом;
  • розробників рівня junior з досвідом від двох років — 19%, до senior-рівня їх частка меншає;
  • розробників з досвідом п'ять років і вище — 6%.

У категоріях DevOps і Security жінок вищого рівня лише 3%. Тестувальників — значно більше, але їх частка знижується з ростом досвіду.

 

робота в IT
Джерело: Djinni

На які зарплати розраховують жінки

За даними порталу, на джунівському рівні заробітна плата жінок і чоловіків практично не відрізняться, медіана серед жінок для деяких категорій навіть дещо більша. На рівні middle — різниця теж не суттєва.

Проте на рівні senior-зарплати у чоловіків у середньому побажання щодо заробітної плати на 500 – 1 тис. доларів вище за жінок. Примітно те, що навіть у HR категоріях, де чоловіків традиційно менше, досвідчені кандидати-чоловіки просять більше, аніж жінки.

Також портал зауважує, що в IT стали більше приймати жінок-аналітиків і продакт-менеджерок, проте в більшості на юніор-рівні.

 

зарплати IT
Caption: Djinni

Більше про роботу в Україні

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) планують оновити законодавство про працю та полегшити умови роботи українців під час війни. Йдеться про проєкт закону №10164.

Також ми писали, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — на кілька тисяч гривень менше.

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