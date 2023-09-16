Пенсии и соцвыплаты в 2024 году вырастут — как изменятся суммы

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE

В этом году прожиточный минимум, ключевой показатель, от которого зависит размер социальных выплат, оставался на уровне 2022 года. Однако в 2024-м все должно измениться.

Новини.LIVE рассказывают о том, как увеличится прожиточный минимум.

Читайте также:

Прожиточный минимум в 2024 году

Кабинет министров 15 сентября принял проект бюджета на следующий год, где заложено повышение прожиточного минимума. Следовательно, украинцы, которые имеют право на различные социальные выплаты, получат больше.

Ожидается, что с 1 января следующего года на одного человека прожиточный минимум составит 2,92 тыс. грн. В то время как в 2023 году этот показатель составляет 2,58 тыс. грн. Таким образом, размер увеличится на 330 грн.

К прожиточному минимуму привязано большинство социальных выплат от государства. Однако конечный расчет будет зависеть от прожиточного минимума для разных уязвимых категорий.

Ранее прожиточный минимум повышался дважды: с 1 января и 1 июля.

Выплаты для разных категорий

По словам нардепа Ярослава Железняка, проект бюджета предлагает для основных социальных и демографических групп украинцев следующие суммы:

дети в возрасте до 6 лет — 2,56 тыс. грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 3,19 тыс. грн;

трудоспособные лица — 3,02 тыс. грн;

трудоспособные лица, которым применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, — 2,1 тыс. грн;

трудоспособные лица, которым применяется для определения должностных окладов работников других госорганов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, — 2,1 тыс. грн;

трудоспособные лица, которым применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, — 1,6 тыс. грн;

лица, потерявшие трудоспособность (минимальная пенсия), — 2,36 тыс. грн.

Расходы на соцзащиту

Хотя расходы сохранены на уровне 2023 года, некоторые все же вырастут:

для лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусматривается разная помощь — 88,7 млрд грн;

на выплату субсидии и льготы гражданам на оплату услуг — 49,9 млрд грн (на 12 млрд грн больше, чем в 2023-м);

социальная защита лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью — 5,9 млрд грн (на 2,4 млрд грн больше, чем в 2023-м);

для Пенсионного фонда (покрытие дефицита и пенсии, которые платит государство) — 271,9 млрд грн.

Индексация пенсий

Согласно бюджету в Украине весной следующего года состоится масштабная индексация пенсий. Хотя по законодательству во время войны ее могут не проводить, однако в проект бюджета уже заложили такие расходы.

"Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, позволяющие людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч грн.", — подчеркнули в правительстве.

О том, на какой процент повысятся пенсии, станет известно в феврале следующего года. Индексация будет установлена на основе уровня инфляции в стране.

Больше о соцвыплатах

Напомним, в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и зарплат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.