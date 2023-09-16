Пенсії та соцвиплати у 2024 році зростуть — як зміняться суми

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

Цього року прожитковий мінімум, ключовий показник, від якого залежить розмір соціальних виплат, залишався на рівні 2022 року. Проте у 2024-му все має змінитися.

Новини.LІVE розповідають про те, як збільшиться прожитковий мінімум.

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Прожитковий мінімум у 2024 році

Кабінет міністрів 15 вересня ухвалив проєкт бюджет на наступний рік, де закладене підвищення прожиткового мінімуму. Відтак, українці, які мають право на різноманітні соціальні виплати, отримають більше.

Очікується, що з 1 січня наступного року на одну особу прожитковий мінімум становитиме 2,92 тис. грн. Тоді як у 2023 році цей показник становить 2,58 тис. грн. Таким чином, розмір збільшиться на близько 330 грн.

До прожиткового мінімуму прив'язана більшість соціальних виплат від держави. Однак кінцевий розрахунок залежатиме від прожиткового мінімуму для різних вразливих категорій.

Раніше прожитковий мінімум зростав двічі: з 1 січня та 1 липня.

Виплати для різних категорій

За словами нардепа Ярослава Железняка, проєкт бюджету пропонує для основних соціальних і демографічних груп українців наступні суми:

діти віком до 6 років — 2,56 тис. грн;

діти віком від 6 до 18 років — 3,19 тис. грн;

працездатні особи — 3,02 тис. грн;

працездатні особи, яким застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2,1 тис. грн;

працездатні особи, яким застосовується для визначення посадових окладів працівники інших держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2,1 тис. грн;

працездатні особи, яким застосовують для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1,6 тис. грн;

особи, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2,36 тис. грн.

Видатки на соцзахист

Хоч видатки збережено на рівні 2023 року, проте деякі все-таки зростуть:

для осіб, які потрапили у складні життєві обставини, передбачаються різні допомоги — 88,7 млрд грн;

на виплату субсидії та пільги громадянам на оплату послуг — 49,9 млрд грн (на 12 млрд грн більше, ніж у 2023-му);

соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю — 5,9 млрд грн (на 2,4 млрд грн більше, ніж у 2023-му);

для Пенсійного фонду (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) — 271,9 млрд грн.

Індексація пенсій

Згідно з бюджетом, в Україні навесні наступного року відбудеться масштабна індексація пенсій. Хоч за законодавством, під час війни її можуть не проводити, однак до проєкту бюджету вже заклали такі видатки.

"Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дадуть змогу людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч грн", – наголосив Шмигаль.

Про те, на який відсоток підвищаться пенсії, стане відомо у лютому наступного року. Індексацію встановлять на основі рівня інфляції в країні.

Більше про соцвиплати

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат та заробітних плат у бюджетній сфері у липні 2023 року. Повністю покладались на фінпідтримку міжнародних партнерів.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.