Деньги єВідновлення — сколько семей получат по 200 тыс. грн

Люди разбирают завалы. Фото: google.com

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, сколько семей получат финансовую помощь в размере до 200 тысяч гривен. Речь идет о выплатах на ремонт жилья в рамках государственной программы "єВідновлення".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Деньги на ремонт жилья

Как отметил министр, общая сумма средств, которые предоставят владельцам поврежденных квартир и частных домов — 836 млн гривен. По его словам, на основе поданных заявок на портале государственных услуг "Дія" согласовали предоставление по 200 тыс. гривен для более 10 тыс. семей.

Наибольшее количество заявок на компенсации в "Дії" подали жители областей:

Харьковской;

Киевской;

Николаевской;

Херсонской;

Донецкой.

"Сложный, но важный комплексный сервис. Реализовали наполнение реестров, проверку информации, взаимодействие с банками, работу комиссий по проверке поврежденного имущества", — подчеркнул министр.

Как известно, сколько действительно стоит ремонт, определяют специальные комиссии местных властей по результатам осмотра поврежденной недвижимости.

Примечательно, что деньги будут выдавать владельцам поврежденного имущества только на год, в течение которого нужно будет приобрести строительные материалы и нанять рабочих для проведения ремонта. Также закупки можно проводить только у компаний-партнеров госпрограммы "єВідновлення".

Если за год средства из сертификатов люди не потратят, то их вернут в государственный фонд.

Что еще стоит знать

Напомним, в комитете ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сообщили, уже более 474 тысяч украинцев подали информационное сообщение об уничтоженном или поврежденном имуществе из-за "Дія". Эта цифра увеличивается каждый день.

Также мы писали, что за год полномасштабной войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на десятки миллиардов долларов. Тысячи жилых домов были разрушены в результате агрессии РФ. Впрочем, власти Украины уже занимаются компенсациями пострадавшим семьям, чьи квартиры или частные дома были разрушены.

Ранее сообщалось, что жители Харьковской области начали получать средства за разрушенные дома по государственной программе Восстановление. Первыми средства на ремонт домов, поврежденных из-за военной агрессии РФ,