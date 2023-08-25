Гроші єВідновлення — скільки сімей отримають по 200 тис. грн

Люди розбирають завали. Фото: google.com

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, скільки сімей отримають фінансову допомогу у розмірі до 200 тис. гривень. Йдеться про виплати на ремонт житла у рамках державної програми "єВідновлення".

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

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Гроші на ремонт житла

Як зазначив міністр, загальна сума коштів, які нададуть власникам пошкоджених квартир та приватних будинків — 836 млн гривень. За його словами, на основі поданих заявок на порталі державних послуг "Дія" погодили надання по 200 тис. гривень для понад 10 тис. родин.

Найбільшу кількість заявок на компенсації у "Дії" подали жителі областей:

Харківської;

Київської;

Миколаївської;

Херсонської;

Донецької.

"Складний, але важливий комплексний сервіс. Реалізували наповнення реєстрів, перевірку інформації, взаємодію з банками, роботу комісій із перевірки пошкодженого майна", — наголосив міністр.

Як відомо, скільки насправді коштує ремонт, визначають спеціальні комісії місцевої влади за результатами огляду пошкодженої нерухомості.

Примітно те, що гроші видаватимуть власникам пошкодженого майна лише на рік, упродовж якого потрібно буде придбати будівельні матеріали та найняти робітників для здійснення проведення ремонту. Також закупівлі можна проводити лише в компаній-партнерів держпрограми "єВідновлення".

Якщо упродовж року кошти із сертифікатів люди не витратять, то їх повернуть в державний фонд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у комітеті ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомили, вже понад 474 тисячі українців подали інформаційне повідомлення про знищене або пошкоджено майно через "Дію". Ця цифра збільшується щодня.

Також ми писали, що за рік повномасштабної війни Росія завдала збитків інфраструктурі України на десятки мільярдів доларів. Тисячі житлових будинків були зруйновані внаслідок агресії РФ. Втім, влада України вже займається компенсаціями постраждалим сім'ям, чиї квартири або приватні будинки були зруйновані.

Раніше повідомлялося, що мешканці Харківської області почали отримувати кошти за зруйновані оселі за державною програмою єВідновлення. Першими кошти на ремонт домівок, які пошкоджені через військову агресію РФ,