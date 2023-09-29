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Программа "єПідтримка": 60 тыс. украинцев заставят вернуть 6,5 тыс. грн

29 сентября 2023 12:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
єПідтримка — 60 тысяч украинцев заставят вернуть деньги государству
Пустой кошелек. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине около 60 тысяч граждан получили финансовую помощь по программе "єПідтримка", не имея на то права. Речь идет о выплатах в размере 6,5 тыс. грн.

Об этом информирует аналитический портал Opendatabot.

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Детальнее о незаконно начисленных средствах

Как отмечают эксперты, противоправно получили средства по программе "єПідтримка" около 1,3% от общего числа получателей помощи.

По программе, государство выплачивало единовременные денежные суммы пособия для граждан, потерявших доходы из-за войны.

По словам экспертов, в общей сложности более 4,7 млн гражданам начислили средства. Суммарно выплатили 30,9 млрд грн. Из них 390 млн грн — неправомерно.

Также отмечают, что четверть таких незаконных получателей вернули деньги государственному бюджету. Речь идет о 14,5 тысячи "бюджетников".

 

естьПоддержка
Источник: Opendatabot

Больше о помощи

Напомним, в Украине граждане могут получить микрогранты в размере от 50 до 250 тысяч гривен. Это возможно в рамках государственной грантовой программы "Власна справа".

Также мы писали, что в начале войны украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет

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