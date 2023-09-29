єПідтримка — 60 тисяч українців змусять повернути гроші державі

Порожній гаманець. Фото: Unplush

В Україні близько 60 тисяч громадян отримали фінансову допомогу за програмою "єПідтримка", не маючи на те права. Йдеться про виплати у розмірі 6,5 тис. грн.

Про це інформує аналітичний портал Opendatabot.

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Детальніше про незаконно нараховані кошти

Як зазначають експерти, протиправно отримали кошти за програмою "єПідтримка" близько 1,3% від загального числа отримувачів допомоги.

За програмою, держава виплачувала одноразові грошові суми допомоги для громадян, які втратили доходи через війну.

За словами експертів, загалом більш ніж 4,7 млн громадянам нарахували кошти. Сумарно виплатили 30,9 млрд грн. З них 390 млн грн — неправомірно.

Також зауважують, що вже чверть таких незаконних отримувачів повернули гроші державному бюджету. Йдеться про 14,5 тисяч "бюджетників".

Джерело: Opendatabot

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати мікрогранти у розмірі від 50 до 250 тис. гривень. Це можливо у рамках державної грантової програми "Власна справа".

Також ми писали, що на початку війни український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.