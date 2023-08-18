Почему не работает ПриватБанк ночью 19 августа: детали от прессслужбы

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В ПриватБанке предупредили о проведении регламентных работ. Они состоятся с 00:30 до 7:30 в ночь на 19 августа.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Кроме того, такие работы будут производиться в банкоматах, терминалах и POS-терминалах финансового учреждения.

"С 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с карточками, аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе Приват24, банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", — отмечается в сообщении.

По информации прессслужбы, работы будут продолжаться ночью, во время того, как большая часть людей уже отдыхает.

Можно ли будет перевести средства

"Но если вы планируете ночной шоппинг или важные платежные операции, пожалуйста, учтите этот интервал работ", — добавили в сообщении.

Также в банке принесли извинения за неудобства, однако отметили, что регламентные работы нужны для повышения качества и безопасности платежей.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис для бизнес-клиентов. Благодаря услуге "Досье деловой репутации" предприниматели смогут оценить своих бизнес-партнеров.