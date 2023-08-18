Чому не працює ПриватБанк вночі 19 серпня: деталі від пресслужби

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У ПриватБанку попередили щодо проведення регламентних робіт. Вони відбудуться з 00:30 до 7:30 в ніч на 19 серпня.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Крім того, такі роботи здійснюватимуть у банкоматах, терміналах й POS-терміналах фінансової установи.

"З 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі Приват24, банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", — зазначається у повідомленні.

За інформацією пресслужби, роботи триватимуть вночі, під час того як більша частина людей вже відпочиває.

Чи можна буде переказати кошти

"Але якщо ви плануєте нічний шопінг чи важливі платіжні операції, будь ласка, врахуйте цей інтервал робіт", — додали у повідомленні.

Також у банку вибачилися за незручності, проте зауважили, що регламентні роботи потрібні для підвищення якості та безпеки платежів.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.