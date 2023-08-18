Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow ПриватБанк зупинить свою роботу на деякий час: в чому причина arrow

ПриватБанк зупинить свою роботу на деякий час: в чому причина

18 серпня 2023 17:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чому не працює ПриватБанк вночі 19 серпня: деталі від пресслужби
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У ПриватБанку попередили щодо проведення регламентних робіт. Вони відбудуться з 00:30 до 7:30 в ніч на 19 серпня.

Про це повідомила пресслужба банку.

Читайте також:

Де будуть проводити операції

Крім того, такі роботи здійснюватимуть у банкоматах, терміналах й POS-терміналах фінансової установи.

"З 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі Приват24, банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", — зазначається у повідомленні.

За інформацією пресслужби, роботи триватимуть вночі, під час того як більша частина людей вже відпочиває. 

Чи можна буде переказати кошти

"Але якщо ви плануєте нічний шопінг чи важливі платіжні операції, будь ласка, врахуйте цей інтервал робіт", — додали у повідомленні.

Також у банку вибачилися за незручності, проте зауважили, що регламентні роботи потрібні для підвищення якості та безпеки платежів. 

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз