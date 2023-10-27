Борьба за АЗС — ПриватБанк снова идет в суд

ПриватБанк через суд планирует вернуть контроль над 245 АЗС
Государственное финучреждение "ПриватБанк" через суд намерено отменить запрет на изъятие 245 автозаправочных станций. Все они принадлежат компаниям из окружения бывших владельцев банка.
Об этом информирует пресс-служба банка.
Борьба ПриватБанка за АЗС
Там отмечают, что практически три года ПриватБанк не может получить под свой контроль автостанции, поставленные на баланс финучреждения до того, как перешло в собственность государства в 2016 году, и сразу переданные в лизинг.
По данным банка, лизингополучатели задолжали госбанку более 10 млрд грн. Там подчеркивают, что суды запрещают установить контроль над активами, освободив заправки от посторонних лиц и полноценно распоряжаться ими.
Доходы от АЗС все это время получают третьи лица, приближенные к бывшим владельцам банка, которым АЗС лизингополучатели передали в аренду. В связи с этим банк снова подает в суд.
"30 октября 2023 года юристы ПриватБанка снова будут добиваться в Центральном апелляционном хозяйственном суде отмены запрета банка на изъятие собственных АЗС, которыми сейчас пользуются компании, подконтрольные Коломойскому и его окружению. Ведь именно из-за регулярного наложения запретов неблагополучными судами государственный банк не может получить полный контроль над заправками", — отмечается в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские автостанции обновили стоимость разных видов горючего. В пятницу, 27 октября, подорожал автомобильный газ, подешевели все виды бензинов и дизельное топливо.
Ранее мы писали, что крупнейшая нефте- и газодобывающая компания "Укрнафта" после перехода под государственный контроль резко увеличила объемы поставок топлива для украинской армии. Потребности военных полностью покрыты.
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