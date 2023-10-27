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ПриватБанк через суд планирует вернуть контроль над 245 АЗС

27 октября 2023 12:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Борьба за АЗС — ПриватБанк снова идет в суд
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" через суд намерено отменить запрет на изъятие 245 автозаправочных станций. Все они принадлежат компаниям из окружения бывших владельцев банка.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Там отмечают, что практически три года ПриватБанк не может получить под свой контроль автостанции, поставленные на баланс финучреждения до того, как перешло в собственность государства в 2016 году, и сразу переданные в лизинг.

По данным банка, лизингополучатели задолжали госбанку более 10 млрд грн. Там подчеркивают, что суды запрещают установить контроль над активами, освободив заправки от посторонних лиц и полноценно распоряжаться ими.

Доходы от АЗС все это время получают третьи лица, приближенные к бывшим владельцам банка, которым АЗС лизингополучатели передали в аренду. В связи с этим банк снова подает в суд.

"30 октября 2023 года юристы ПриватБанка снова будут добиваться в Центральном апелляционном хозяйственном суде отмены запрета банка на изъятие собственных АЗС, которыми сейчас пользуются компании, подконтрольные Коломойскому и его окружению. Ведь именно из-за регулярного наложения запретов неблагополучными судами государственный банк не может получить полный контроль над заправками", — отмечается в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские автостанции обновили стоимость разных видов горючего. В пятницу, 27 октября, подорожал автомобильный газ, подешевели все виды бензинов и дизельное топливо.

Ранее мы писали, что крупнейшая нефте- и газодобывающая компания "Укрнафта" после перехода под государственный контроль резко увеличила объемы поставок топлива для украинской армии. Потребности военных полностью покрыты.

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