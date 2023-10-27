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В Україні активно дорожчає автогаз — які ще зміни на ринку пального

27 жовтня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 27 жовтня — в Україні дешевшає бензин і дорожчає автогаз
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські автостанції оновили вартість різних видів пального. У п'ятницю, 27 жовтня, подорожчав автомобільний газ, подешевшали всі види бензинів та дизельне пальне.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 27 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 27 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

  • A-95+ — 58,29 грн/л;
  • А-95 — 55,47 грн/л;
  • А-92 — 53,55 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,49 грн/л;
  • скраплений газ — 27,25 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 58,28 грн/л,
  • А-95 — за 55,42 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 53,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель продавали за 55,52 грн/л,
  • а також автогаз — 26,21 грн.

Ціни на пальне сьогодні 27 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 27 жовтня

27 жовтня бензини марок "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча ціна на А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель реалізують на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 27,49 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л.

Якір

ціни на бензин 27 жовтня
Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, через різке подорожчання бензину українці шукають дешевші види палива. Але у гонитві за ощадливістю варти знати, як і коли краще використовувати авто з різними силовими установками.

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