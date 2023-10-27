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В Украине активно дорожает автогаз — какие еще изменения на рынке топлива

27 октября 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 27 октября — в Украине дешевеет бензин и дорожает автогаз
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские автостанции обновили стоимость разных видов горючего. В пятницу, 27 октября, подорожал автомобильный газ, подешевели все виды бензинов и дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин, дизель и газ – 27 октября

Якір Цены на горючее на АЗС 27 октября

По информации мониторингового портала, 27 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,29 грн/л;
  • А-95 — 55,47 грн/л;
  • А-92 — 53,55 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,49 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,25 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 58,28 грн/л,
  • А-95 — за 55,42 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 53,29 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель продавали за 55,52 грн/л,
  • а также автогаз — 26,21 грн.
Цены на топливо сегодня 27 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 27 октября

27 октября бензины марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоят на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая цена на А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего в сети "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель реализуют на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 27,49 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л.

Якір

цены на бензин 27 октября
Источник: АвтоРиа

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Напомним, из-за резкого подорожания бензина украинцы ищут более дешевые виды топлива. Но в погоне за бережливостью стоит знать, как и когда лучше использовать авто с разными силовыми установками.

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