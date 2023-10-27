Боротьба за АЗС — ПриватБанк знову йде до суду

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" через суд має намір скасувати заборону на вилучення 245 автозаправних станцій. Всі вони належать компаніям з оточення колишніх власників банку.

Про це інформує пресслужба банку.

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Там зазначають, що практично три роки ПриватБанк не може отримати під свій контроль автостанції, які були поставлені на баланс фінустанови до того, як перейшла у власність держави у 2016 році, і відразу передані в лізинг.

За даними банку, лізингоотримувачі заборгували держбанку більше 10 млрд грн. Там наголошують, що суди забороняють встановити контроль над активами, звільнивши заправки від сторонніх осіб, та повноцінно розпоряджатися ними.

Водночас доходи від АЗС весь цей час отримують треті особи, які наближені до колишніх власників банку, яким АЗС лізингоотримувачі передали в оренду. У зв'язку з цим банк знову подає до суду.

"30 жовтня 2023 року юристи ПриватБанку знову добиватимуться у Центральному апеляційному господарському суді скасування заборони банку на вилучення власних АЗС, якими зараз користуються компанії, підконтрольні Коломойському та його оточенню. Адже саме через регулярне накладання заборон недоброчесними судами, державний банк не може отримати повний контроль над заправками", — наголошується у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські автостанції оновили вартість різних видів пального. У п'ятницю, 27 жовтня, подорожчав автомобільний газ, подешевшали всі види бензинів та дизельне пальне.

Раніше ми писали, що найбільша нафто- та газодобувна компанія "Укрнафта" після переходу під державний контроль різко наростила обсяги постачання пального для української армії. Потреби військових повністю покриті.