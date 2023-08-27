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ПриватБанк блокирует карты через перевод: сколько можно перечислить

27 августа 2023 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ПриватБанк блокирует карты через перевод: сколько можно перечислить
Филиал ПриватБанка и карта банка. Фотоколлаж: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские банки установили определенные лимиты переводов средств на карты других банков. О них следует знать. Ведь если превысить лимит, можно оказаться в неприятной ситуации, когда банк заблокирует карту.

Новини.LIVE разбирались, сколько именно можно перевести средств, чтобы банк не заблокировал карту.

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Лимит на перевод средств в ПриватБанке

Сообщается, что максимальная сумма, которую клиент ПриватБанка может перевести на карту другого банка, ограничивается 29999 гривнами за одну транзакцию.

Также в банке есть дневной предел, также недельный и месячный ограничения.

  • суточный — эквивалент 7 500 долларов (по курсу НБУ);
  • недельный — эквивалент 10 тыс. долларов;
  • месячный — 20 тыс. долларов.

Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд. гривен чистого дохода.

Также мы писали, что ПриватБанк запустил новый сервис для бизнес-клиентов. Благодаря услуге "Досье деловой репутации" предприниматели смогут оценить своих бизнес-партнеров.

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