ПриватБанк блокирует карты через перевод: сколько можно перечислить

Филиал ПриватБанка и карта банка. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Украинские банки установили определенные лимиты переводов средств на карты других банков. О них следует знать. Ведь если превысить лимит, можно оказаться в неприятной ситуации, когда банк заблокирует карту.

Новини.LIVE разбирались, сколько именно можно перевести средств, чтобы банк не заблокировал карту.

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Сообщается, что максимальная сумма, которую клиент ПриватБанка может перевести на карту другого банка, ограничивается 29999 гривнами за одну транзакцию.

Также в банке есть дневной предел, также недельный и месячный ограничения.

суточный — эквивалент 7 500 долларов (по курсу НБУ);

недельный — эквивалент 10 тыс. долларов;

месячный — 20 тыс. долларов.

Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд. гривен чистого дохода.

Также мы писали, что ПриватБанк запустил новый сервис для бизнес-клиентов. Благодаря услуге "Досье деловой репутации" предприниматели смогут оценить своих бизнес-партнеров.