ПриватБанк блокує картки через переказ: скільки можна перерахувати
Українські банки встановили певні ліміти переказів коштів на картки інших банків. Про них варто знати. Адже, якщо перевищити ліміт, можна опинитися у неприємній ситуації, коли банк заблокує картку.
Новини.LIVE розбиралися, скільки саме можна переказати коштів, щоб банк не заблокував картку.
Ліміт на переказ коштів у ПриватБанку
Повідомляється, що максимальна сума, яку клієнт ПриватБанку може переказати на картку іншого банку, обмежується 29 999 гривнями за одну транзакцію.
Також у банку існують добовий ліміт, а також тижневий і місячний обмеження.
- добовий — еквівалент 7 500 доларів (за курсом НБУ);
- тижневий — еквівалент 10 тис. доларів;
- місячний — 20 тис. доларів.
Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.
Також ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.