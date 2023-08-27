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ПриватБанк блокує картки через переказ: скільки можна перерахувати

27 серпня 2023 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ПриватБанк блокує картки через переказ: скільки можна перерахувати
Філія Приватбанку та картка банку. Фотоколаж: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські банки встановили певні ліміти переказів коштів на картки інших банків. Про них варто знати. Адже, якщо перевищити ліміт, можна опинитися у неприємній ситуації, коли банк заблокує картку.

Новини.LIVE розбиралися, скільки саме можна переказати коштів, щоб банк не заблокував картку. 

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Ліміт на переказ коштів у ПриватБанку

Повідомляється, що максимальна сума, яку клієнт ПриватБанку може переказати на картку іншого банку, обмежується 29 999 гривнями за одну транзакцію.

Також у банку існують добовий ліміт, а також тижневий і місячний обмеження.

  • добовий — еквівалент 7 500 доларів (за курсом НБУ);
  • тижневий — еквівалент 10 тис. доларів;
  • місячний — 20 тис. доларів.

Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.

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