ПриватБанк блокує картки через переказ: скільки можна перерахувати

Філія Приватбанку та картка банку. Фотоколаж: Новини.LIVE

Українські банки встановили певні ліміти переказів коштів на картки інших банків. Про них варто знати. Адже, якщо перевищити ліміт, можна опинитися у неприємній ситуації, коли банк заблокує картку.

Новини.LIVE розбиралися, скільки саме можна переказати коштів, щоб банк не заблокував картку.

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Ліміт на переказ коштів у ПриватБанку

Повідомляється, що максимальна сума, яку клієнт ПриватБанку може переказати на картку іншого банку, обмежується 29 999 гривнями за одну транзакцію.

Також у банку існують добовий ліміт, а також тижневий і місячний обмеження.

добовий — еквівалент 7 500 доларів (за курсом НБУ);

тижневий — еквівалент 10 тис. доларів;

місячний — 20 тис. доларів.

Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.