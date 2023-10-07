Приват24 не будет работать в эту ночь: в чем причина

Приложение Приват24 в телефоне. Фото: Google

Приват24 не будет работать в эту ночь. В частности, речь идет о временном промежутке с 01:00 до 03:00. В это время совершать денежные переводы будет невозможно.

Об этом предупреждают в Приват24.

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Приват24 не будет работать с 01:00 до 03:00 8 октября

Этой ночью с 01:00 до 03:00 отсутствует возможность воспользоваться Приват24. Дело в том, что будут проводиться регламентные работы.

Приват24 не будет работать в эту ночь. Фото: скриншот

В ПриватБанке предупредили своих клиентов, что выполнить необходимые операции, они смогут после проведения работ.

Напомним, некоторые украинцы получат дополнительную денежную помощь от ПриватБанка. Так, финучреждение уже приступило к выплате денег от Всемирной продовольственной программы ООН.