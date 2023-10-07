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Приват24 не будет работать в эту ночь: в чем причина

7 октября 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Приват24 не будет работать в эту ночь: в чем причина
Приложение Приват24 в телефоне. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Приват24 не будет работать в эту ночь. В частности, речь идет о временном промежутке с 01:00 до 03:00. В это время совершать денежные переводы будет невозможно.

Об этом предупреждают в Приват24.

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Этой ночью с 01:00 до 03:00 отсутствует возможность воспользоваться Приват24. Дело в том, что будут проводиться регламентные работы.

Приват24 не будет работать
Приват24 не будет работать в эту ночь. Фото: скриншот

В ПриватБанке предупредили своих клиентов, что выполнить необходимые операции, они смогут после проведения работ.

Напомним, некоторые украинцы получат дополнительную денежную помощь от ПриватБанка. Так, финучреждение уже приступило к выплате денег от Всемирной продовольственной программы ООН.

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