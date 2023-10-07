Приват24 не працюватиме цієї ночі: у чому причина

Додаток Приват24 у телефоні. Фото: Google

Приват24 не працюватиме цієї ночі. Зокрема, йдеться про часовий проміжок з 01:00 до 03:00. У цей час здійснювати грошові перекази буде неможливо.

Про це попереждають у Приват24.

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Цієї ночі з 01:00 до 03:00 буде відсутня можливість скористуватись Приват24. Справа у тому, що будуть проводитися регламентні роботи.

Приват24 не працюватиме цієї ночі. Фото: скриншот

У ПриватБанку попередили своїх клієнтів, що виконати необхідні операції вони зможуть після проведення робіт.

Нагадаємо, деякі українці отримають додаткову грошову допомогу від ПриватБанку. Так, фінустанова вже розпочала виплату грошей від Всесвітньої продовольчої програми ООН.