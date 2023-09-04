Грошова допомога від ПриватБанку: хто з українців отримає

Жінка тримає гроші в руках. Фото: radiotrek.rv.ua

Деякі українці отримають додаткову грошову допомогу від ПриватБанку. Так, фінустанова вже розпочала виплату грошей від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє ПриватБанк.

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Хто отримає виплати від ПриватБанку

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що виплати здійснюються відповідно до постанови Уряду України №781 про Додаткову грошову допомогу від ВПП ООН. Це робиться з метою фінансово підтримати людей, які потрапили в складні обставини через війну в країні.

Таким чином на допомогу можуть розраховувати пенсіонери, які:

проживають на територіях, де ведуться активні або можливі бойові дії;

мають розмір пенсії не більш як 3 000 гривень;

не отримують інші виплати, зокрема допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Джерело: t.me/PrivatBank_insider

Який розмір грошової допомоги від ПриватБанку

Грошова допомога здійснюється ПриватБанком без жодних комісій від отримувачів. Пенсіонери, які підпадають під цю допомогу, отримуватимуть її чотири місяці безпосередньо на свою банківську картку або рахунок, куди їм надходить пенсія.

Додаткова грошова допомога обчислюється як різниця між 3 000 гривень і розміром пенсійної виплати, але не може бути меншою за 100 гривень. Її переказ здійснюється ПриватБанком коштом ВПП ООН з вказівкою призначення платежу "додаткова грошова допомога".

Нагадаємо, що державна фінустанова "ПриватБанк" запустила національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. В її рамках бізнес отримає сумарно 4 млн гривень.