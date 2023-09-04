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Денежная помощь от ПриватБанка: кто из украинцев получит

4 сентября 2023 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Денежная помощь от ПриватБанка: кто из украинцев получит
Женщина держит деньги в руках. Фото: radiotrek.rv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Некоторые украинцы получат дополнительную денежную помощь от ПриватБанка. Так, финучреждение уже приступило к выплате денег от Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщает ПриватБанк.

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Кто получит выплаты от ПриватБанка

Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко отметил, что выплаты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Украины №781 о Дополнительной денежной помощи от ВПП ООН. Это делается с целью финансово поддержать людей, попавших в сложные обстоятельства из-за войны в стране.

Таким образом на помощь могут рассчитывать пенсионеры, которые:

  • проживают на территориях, где ведутся активные или вероятные боевые деяния;
  • имеют размер пенсии не более 3000 гривен;
  • не получают другие выплаты, в том числе пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций с 1 марта 2023 года.
Источник: t.me/PrivatBank_insider

Каков размер денежной помощи от ПриватБанка

Денежная помощь осуществляется ПриватБанком без комиссий от получателей. Подпадающие под эту помощь пенсионеры будут получать ее четыре месяца непосредственно на свою банковскую карточку или счет, куда им поступает пенсия.

Дополнительная денежная помощь исчисляется как разница между 3 000 гривен и размером пенсионной выплаты, но не может быть менее 100 гривен. Ее перевод осуществляется ПриватБанком на средства ВПП ООН с указанием назначения платежа "дополнительная денежная помощь".

Напомним, что государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило национальную акселерационную программу "Собственно" для предпринимателей. В ее рамках бизнес получит суммарно 4 млн гривен.

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