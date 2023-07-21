Пенсии в Украине — в правительстве рассказали, прекратят ли выплаты на карты

Пожилая женщина. Фото: УНИАН

В Украине сроки проверки пенсионеров со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сместили. Ранее появилась информация, что украинцам заблокируют выплаты на банковские карты, если не пройдут проверку до 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий.

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Как отмечают в ведомстве, речь идет о сроке прохождения физической идентификации в государственном Ощадбанке, в котором многие граждане получают пенсии.

Теперь пенсионерам-переселенцам разрешается не проходить подтверждение личности в банке до конца января 2024 года.

Верификация украинцев

На днях Ощадбанк на фоне ужесточения требований к оказанию государственной помощи внутренне перемещенным лицам опубликовал предупреждение о прекращении выплат для пенсионеров-переселенцев, если те не пройдут проверку до осени в отделениях банка. Такое требование о верификации существовало ранее, однако из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, оно было временно отменено.

Для идентификации граждане должны обратиться в Ощадбанк со следующими документами:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

основная платежная карта или основное электронное пенсионное удостоверение.

Известно, что сейчас Минсоцполитики нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время, сообщили в Минреинтеграции.

Координационный штаб по вопросам ВПЛ договорился о следующем:

Ощадбанк не будет рассылать смс-сообщение об идентификации;

получатели пенсий будут иметь особый срок для прохождения идентификации — до конца января следующего года.

Больше о пенсиях

Напомним, в ПФУ назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.