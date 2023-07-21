Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Прекращение выплаты пенсий: известно, на сколько продлили срок проверок arrow

Прекращение выплаты пенсий: известно, на сколько продлили срок проверок

21 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в правительстве рассказали, прекратят ли выплаты на карты
Пожилая женщина. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине сроки проверки пенсионеров со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сместили. Ранее появилась информация, что украинцам заблокируют выплаты на банковские карты, если не пройдут проверку до 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий.

Читайте также:

На сколько продлили срок проверки

Как отмечают в ведомстве, речь идет о сроке прохождения физической идентификации в государственном Ощадбанке, в котором многие граждане получают пенсии.

Теперь пенсионерам-переселенцам разрешается не проходить подтверждение личности в банке до конца января 2024 года.

Верификация украинцев

На днях Ощадбанк на фоне ужесточения требований к оказанию государственной помощи внутренне перемещенным лицам опубликовал предупреждение о прекращении выплат для пенсионеров-переселенцев, если те не пройдут проверку до осени в отделениях банка. Такое требование о верификации существовало ранее, однако из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, оно было временно отменено.

Для идентификации граждане должны обратиться в Ощадбанк со следующими документами:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • основная платежная карта или основное электронное пенсионное удостоверение.

Известно, что сейчас Минсоцполитики нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время, сообщили в Минреинтеграции.

Координационный штаб по вопросам ВПЛ договорился о следующем:

  • Ощадбанк не будет рассылать смс-сообщение об идентификации;
  • получатели пенсий будут иметь особый срок для прохождения идентификации — до конца января следующего года.

Больше о пенсиях

Напомним, в ПФУ назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Украинский беспилотник "Сыч". Цена, задачи и эффективность

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз