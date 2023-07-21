Пенсії в Україні — в уряді розповіли, чи припинять виплати на картки

Жінка літнього віку. Фото: УНІАН

В Україні терміни перевірки пенсіонерів зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) змістили. Раніше з'явилася інформація, що українцям заблокують виплати на банківські картки, якщо не пройдуть перевірку до 1 вересня 2023 року.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій.

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Як зазначають у відомстві, йдеться про термін проходження фізичної ідентифікації у державному Ощадбанку, в якому багато громадян отримують пенсії.

Тепер пенсіонерам-переселенцям дозволяється проходити підтвердження особи у банку до кінця січня 2024 року.

Верифікація українців

Днями Ощадбанк на тлі посилення вимог до надання державної допомоги внутрішньо переміщеним особам опублікував попередження про припинення виплат для пенсіонерів-переселенців, якщо ті не втигнуть пройти перевірку до осені у відділеннях банку. Така вимога щодо верифікації існувала раніше, проте через карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусом, вона була тимчасово скасована.

Для ідентифікації громадяни мали звернутися в Ощадбанк з такими документами:

паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

основна платіжна картка або основне електронне пенсійне посвідчення.

Відомо, що зараз Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які ухвалять найближчим часом, повідомили у Мінреінтеграції.

Координаційний штаб з питань ВПО домовився про наступне:

Ощадбанк не розсилатиме смс-повідомлення про ідентифікацію;

одержувачі пенсій матимуть особливий термін для проходження ідентифікації — до кінця січня наступного року.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у ПФУ назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.