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Право на отпуск: Раде рекомендуют принять новый закон в соцсфере

21 сентября 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отпуска в Украине — в Раде рекомендуют принять новый закон в соцсфере
Заседание ВРУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине народные депутаты планируют обновить правила предоставления и использования отпусков. Это прописано в новом законопроекте, который вскоре будет рассмотрен Верховной Радой.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Право на отпуска в Украине

Речь идет о проекте закона №8313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов". Документ рассмотрел Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов и рекомендовал принять новый закон в социальной сфере за основу и в целом.

Так, по информации пресс-службы профильного Комитета в Facebook, народные депутаты рассмотрели текст сравнительной таблицы к проекту закона с предложениями главы этого Комитета Галины Третьяковой относительно творческих отпусков.

Автор документа предлагает предоставить работникам возможность брать творческий отпуск без сохранения заработной платы для:

  • окончания диссертационных работ;
  • написания монографии.

Для профессиональных творческих работников заведений культуры право брать отпуск:

  • для подготовки и участия в художественных конкурсах;
  • участия гастрольных мероприятиях;
  • реализации разных культурно-художественных проектов.

При этом определено, что продолжительность, порядок и условия предоставления творческого отпуска будут определяться трудовым или коллективным договором.

 

відпустки
Источник: ВРУ

Выплаты за неиспользованный отпуск

Ранее в Украине внесли изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новому механизму.

Вычисление средней зарплаты для предоставления финансовой помощи будет учитывать выплаты за последний год до месяца предоставления компенсации.

Также правительство ограничило размер материальной помощи по решению бытовых вопросов, которая теперь не будет превышать одной среднемесячной зарплаты госслужащих.

Что еще следует знать

Напомним, что эксперты рассказали, дает ли право во время периода отпуска без сохранения заработной платы на ежегодный отпуск. Необходимо знать некоторые нюансы.

Также мы сообщали, что большая часть украинцев запланировала провести в этом году свой отпуск на дому. Среди них 78% считают, что нужно отдыхать даже во время войны в стране.

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