Відпустки в Україні — у Раді рекомендують ухвалити новий закон у соцсфері

Засідання ВРУ. Фото: google.com

В Україні народні депутати планують оновити правила надання та використання відпусток. Це прописано у новому законопроєкті, який невдовзі розгляне Верховна Рада.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Право на відпустки в Україні

Йдеться про проєкт закону №8313 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань". Документ розглянув Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та рекомендував ухвалити новий закон у соціальній сфері за основу та в цілому.

Так, за інформацією пресслужба профільного Комітету у Facebook, народні депутати розглянули текст порівняльної таблиці до проєкту закону з пропозиціями голови цього Комітету Галини Третьякової стосовно творчих відпусток.

Автор документа пропонує надати працівникам можливість брати творчу відпустку без збереження заробітної платні для:

закінчення дисертаційних робіт;

написання монографії.

Для професійних творчих працівників закладів культури право брати відпустку:

для підготовки та участі в мистецьких конкурсах;

участі в гастрольних заходах;

реалізації різних культурно-мистецьких проєктів.

При цьому визначено, що тривалість, порядок та умови надання творчої відпустки буде визначатися трудовим чи колективним договором.

Джерело: ВРУ

Виплати за невикористану відпустку

Раніше в Україні внесли зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної платні буде проводитися за новим механізмом.

Обчислення середньої зарплати для надання фінансової допомоги буде враховувати виплати за останній рік перед місяцем надання компенсації.

Також уряд обмежив розмір матеріальної допомоги для розв'язання побутових питань, яка тепер не перевищуватиме однієї середньомісячної зарплати держслужбовців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що експерти розповіли, чи дає право під час воєнного стану період відпустки без збереження заробітної плати на щорічну відпустку. Потрібно знати деякі нюанси.

Також ми повідомляли, що більша частина українців запланувала провести цього року свою відпустку вдома. Серед них 78% вважають, що потрібно відпочивати навіть під час того, як у країні йде війна.