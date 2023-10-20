Финансовый контроль чиновников — в НБУ уточнили детали

Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный прокомментировал принятие законопроекта о введении пожизненного статуса PEP (Politically Exposed Persons, РЭРs). В частности, уточнил уровень жесткости финансового мониторинга.

Об этом руководитель НБУ сообщил в соцсети Facebook.

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Как будут проводить финмониторинг

По словам Андрея Пышного, введение финмониторинга для чиновников и политиков не означает жесткого финансового мониторинга до конца жизни.

Финмониторинг распространяется на всех клиентов банков, ведь это стандарт, который должен выполняться. Для PEP, как и других клиентов, смогут присваивать низкий, средний и высокий уровень риска. При этом высокий уровень риска будет назначаться исключительно иностранным PEP.

"Через 12 месяцев после того, как PEP перестал выполнять публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих PEP, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга", — объяснил глава НБУ.

Проект закона №9269д, за который проголосовал парламент, нивелирует формальный подход, применение PEP непропорциональных мер. Речь идет о риск-ориентировочном подходе, который финучреждения должны применить на практике. Рекомендации от НБУ банки получили еще в 2021 году.

В этом году регулятор внес соответствующие изменения в свои нормативно правовые акты, провел разъяснительную работу с финучреждениями.

"Поэтому могу повторить еще раз сказанное банкам, что НБУ в дальнейшем не будет терпеть подход, когда лучший способ избежать хлопот с PEP, это вообще отказать им в обслуживании. Эту четкую позицию я донес руководителям банков и AML-офицерам на последней встрече", — добавил Андрей Пышный.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

20 сентября Верховная Рада одобрила вето Президента относительно законопроекта о возобновлении е-декларирования. Депутаты проголосовали за внесение поправок.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9534 о возобновлении и открытии е-деклараций.