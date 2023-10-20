Фінансовий контроль чиновників — у НБУ уточнили деталі

Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: НБУ

Очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний прокоментував ухвалення законопроєкту про запровадження довічного статусу PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs). Зокрема, уточнив рівень жорсткості фінансового моніторингу.

Про це керівник НБУ повідомив у соцмережі Facebook.

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За словами Андрія Пишного, запровадження фінмоніторингу для чиновників і політиків не означає жорсткого фінансового моніторингу до кінця життя.

Фінмоніторинг поширюється на всіх клієнтів фінустанов, адже це стандарт, який має виконуватися. Для PEP, як і для інших клієнтів, зможуть присвоювати низький, середній та високий рівень ризику. При цьому високий рівень ризику призначатимуть виключно іноземним PEP.

"Через 12 місяців після того, як PEP перестав виконувати видатні публічні функції та банк переконався, що ризиків, притаманних PEP, немає (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв'язок між минулими та діючими повноваженнями), його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу", — пояснив голова НБУ.

Проєкт закону №9269д, за який проголосував парламент, нівелює формальний підхід, застосування щодо PEP непропорційних заходів. Йдеться про ризик-орієнтовний підхід, який фінустанови повинні застосувати на практиці. Рекомендації від НБУ банки отримали ще 2021-го.

Цьогоріч регулятор вніс відповідні зміни у свої нормативно-правові акти, провів роз'яснювальну роботу з фінустановами.

"Тому можу повторити ще раз сказане банкам, що НБУ надалі не терпітиме підходу, коли найкращий спосіб уникнути клопоту з PEP, це взагалі відмовити їм в обслуговуванні. Цю чітку позицію я доніс керівникам банків і AML-офіцерам на останній зустрічі", — додав Андрій Пишний.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні суб’єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів.

20 вересня Верховна Рада схвалила вето Президента щодо законопроєкту про відновлення е-декларування. Депутати проголосували за внесення правок.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №9534 про відновлення та відкриття е-декларацій.