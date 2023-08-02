Оплата счетов в терминалах EasyPay по-новому — что нужно знать украинцам

Пополнение счетов по-новому: что нужно знать украинцам при оплате в терминалах EasyPay
В рамках ужесточения требований Национального банка Украины (НБУ) к переводу украинцами денежных средств и пополнения счетов наличными в крупнейшей сети платежных терминалов EasyPay ожидаются изменения. Добавится один важный шаг.
Об этом сообщают в пресс-службе EasyPay.
Какие изменения произошли в терминалах EasyPay
Как отмечается, с августа 2023 года при оплате наличными в терминалах действуют следующие обновления:
- во время операций с наличными деньгами в терминалах нужно осуществить идентификацию путем ввода одноразового пароля (OTP);
- подтверждать необходимо все наличные операции, кроме категорий "Коммунальные платежи", "Платежи в бюджет", "Билеты на транспорт";
- установлен дневной лимит для платежных операций в 5 тыс. грн, за исключением сервисов пополнения карт с опцией "Увеличить лимит" и использования NFC-ридеров для считывания номера карты;
- обязательный ввод собственного номера телефона.
"Платежные операции в терминалах EasyPay останутся такими же простыми и удобными, как и раньше. Для пользователей, желающих воспользоваться наличными для оплаты, добавится лишь один шаг — подтверждение с помощью OTP-пароля перед внесением средств", — говорится в сообщении пресс-службы.
OTP (в переводе с английского языка — One Time Password). Это одноразовый пароль, предоставляемый пользователю для определенных операций или входа. Речь идет о четырех последних цифрах номера телефона.
Пошаговая инструкция оплаты в EasyPay
Для выполнения любых наличных операций в терминалах EasyPay необходимо:
- выбрать требуемый сервис в терминале и ввести реквизиты;
- указать свой номер мобильного телефона;
- выбрать способ оплаты;
- подтвердить платеж OTP-паролем при оплате "Наличными";
- получить звонок и указать четыре последние цифры номера (то есть одноразовый пароль (OTP));
- внести средства и получить квитанцию об успешной оплате.
EasyPay — крупнейшая сеть платежных терминалов, состоящая из более 22 тыс. единиц по всей Украине. Ежемесячно оператор платежных и финансовых сервисов обслуживает около 10 миллионов украинцев.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 августа 2023 года заработали новые правила пополнения мобильных счетов наличными денежными средствами через платежные терминалы. Это прописано в обновленных требованиях Национального банка (НБУ).
Также мы писали, что НБУ предупреждал, что в Украине с 1 августа текущего года изменятся правила по пополнению банковских карт наличными денежными средствами. Усилятся проверки граждан в ходе таких операций.