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Пополнение счетов по-новому: что нужно знать украинцам при оплате в терминалах EasyPay

2 августа 2023 07:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Оплата счетов в терминалах EasyPay по-новому — что нужно знать украинцам
Совершение операций в терминалах EasyPay. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В рамках ужесточения требований Национального банка Украины (НБУ) к переводу украинцами денежных средств и пополнения счетов наличными в крупнейшей сети платежных терминалов EasyPay ожидаются изменения. Добавится один важный шаг.

Об этом сообщают в пресс-службе EasyPay.

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Какие изменения произошли в терминалах EasyPay

Как отмечается, с августа 2023 года при оплате наличными в терминалах действуют следующие обновления:

  • во время операций с наличными деньгами в терминалах нужно осуществить идентификацию путем ввода одноразового пароля (OTP);
  • подтверждать необходимо все наличные операции, кроме категорий "Коммунальные платежи", "Платежи в бюджет", "Билеты на транспорт";
  • установлен дневной лимит для платежных операций в 5 тыс. грн, за исключением сервисов пополнения карт с опцией "Увеличить лимит" и использования NFC-ридеров для считывания номера карты;
  • обязательный ввод собственного номера телефона.

"Платежные операции в терминалах EasyPay останутся такими же простыми и удобными, как и раньше. Для пользователей, желающих воспользоваться наличными для оплаты, добавится лишь один шаг — подтверждение с помощью OTP-пароля перед внесением средств", — говорится в сообщении пресс-службы.

OTP (в переводе с английского языка — One Time Password). Это одноразовый пароль, предоставляемый пользователю для определенных операций или входа. Речь идет о четырех последних цифрах номера телефона.

Пошаговая инструкция оплаты в EasyPay

Для выполнения любых наличных операций в терминалах EasyPay необходимо:

  • выбрать требуемый сервис в терминале и ввести реквизиты;
  • указать свой номер мобильного телефона;
  • выбрать способ оплаты;
  • подтвердить платеж OTP-паролем при оплате "Наличными";
  • получить звонок и указать четыре последние цифры номера (то есть одноразовый пароль (OTP));
  • внести средства и получить квитанцию об успешной оплате.

термінал

термінал

термінал

термінал
Источник: EasyPay

EasyPay — крупнейшая сеть платежных терминалов, состоящая из более 22 тыс. единиц по всей Украине. Ежемесячно оператор платежных и финансовых сервисов обслуживает около 10 миллионов украинцев.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 августа 2023 года заработали новые правила пополнения мобильных счетов наличными денежными средствами через платежные терминалы. Это прописано в обновленных требованиях Национального банка (НБУ).

Также мы писали, что НБУ предупреждал, что в Украине с 1 августа текущего года изменятся правила по пополнению банковских карт наличными денежными средствами. Усилятся проверки граждан в ходе таких операций.

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