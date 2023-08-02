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Поповнення рахунків по-новому: що треба знати українцям під час оплати у терміналах EasyPay

2 серпня 2023 07:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оплата рахунків у терміналах EasyPay по-новому — що треба знати українцям
Здійснення операцій у терміналах EasyPay. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У рамках посилення вимог Національного банку України (НБУ) до переказу українцями грошових коштів та поповнення рахунків готівкою у найбільшій мережі платіжних терміналів EasyPay очікуються зміни. Додасться один важливий крок.

Про це повідомляють у пресслужбі EasyPay.

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Які зміни відбулися у терміналах EasyPay

Як зазначається, із серпня 2023 року під час оплати готівкою в терміналах діють такі оновлення:

  • під час операцій з готівкою у терміналах потрібно здійснити ідентифікацію шляхом введення одноразового пароля (OTP);
  • підтверджувати необхідно всі готівкові операції, окрім категорій "Комунальні платежі", "Платежі до бюджету", "Квитки на транспорт";
  • встановлено денний ліміт для платіжних операцій у 5 тис. грн, за винятком сервісів поповнення карток з опцією "Збільшити ліміт" та використання NFC-рідерів для зчитування номера картки;
  • обов’язкове введення власного номера телефону.

"Платіжні операції в терміналах EasyPay залишаться такими ж простими та зручними, як і раніше. Для користувачів, які хочуть скористатися готівкою для оплати, додасться лише один крок — підтвердження за допомогою OTP-пароля перед внесенням коштів", — йдеться у повідомленні пресслужби.

OTP (у перекладі з англійської мови — One Time Password). Це одноразовий пароль, який надають користувачеві для певних операцій чи входу. Йдеться про чотири останні цифри номера телефону.

Покрокова інструкція оплати в EasyPay

Для виконання будь-яких готівкових операцій у терміналах EasyPay, необхідно:

  • обрати необхідний сервіс у терміналі та ввести реквізити;
  • вказати власний номер мобільного телефону;
  • обрати спосіб оплати. Підтвердити платіж OTP-паролем у разі оплати "Готівкою";
  • отримати дзвінок та вказати чотири останні цифри номера (тобто одноразовий пароль (OTP);
  • внести кошти та отримати квитанцію про успішну оплату.

термінал

термінал

термінал

термінал
Джерело: EasyPay

EasyPay — найбільша мережа платіжних терміналів, що складається з більш ніж 22 тис. одиниць по всій Україні. Щомісяця оператор платіжних та фінансових сервісів обслуговує близько 10 мільйонів українців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року запрацювали нові правила поповнення мобільних рахунків готівковими коштами через платіжні термінали. Це прописано в оновлених вимогах Національного банку України (НБУ).

Також ми писали, що НБУ попереджав, що в Україні з 1 серпня поточного року зміняться правила щодо поповнення банківських карт готівковими коштами. Посиляться перевірки громадян під час таких операцій.

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