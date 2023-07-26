Пенсии в Украине — ПФУ рассказал о выплатах в июле

Денежные денежные средства. Фото: google.com

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие суммы перечислили на финансирование социальных выплат в июле 2023 года. В частности, пенсионеры получили около 57 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Читайте также:

Какую сумму получили украинцы в июле

Как отмечают в Пенсионном фонде, в стране состоялось начисление денежных средств гражданам за июль.

"В июле профинансировано 57,6 млрд грн на пенсионные выплаты", — говорится в сообщении.

По информации ПФУ, из этой суммы 10 млрд грн направили на выплаты через отделения Укрпочты, 47,6 млрд гривен — через уполномоченные банковские учреждения.

Также 2,022 млрд грн перечислили на страховые выплаты, в том числе 925 млн грн — на финансирование больничных.

Индексация пенсий

По информации Фонда, в июле были дополнительные расходы. Речь идет о повышении пенсий в рамках индексации. Она коснулась госслужащих, работников органов местного самоуправления, народных избранников и ученых

В целом увеличились пенсии для более чем 19,4 тыс. пенсионеров. В среднем повышение составило 1,02 тыс. грн.

Суммы для таких категорий лиц изменились следующим образом:

для бывших народных депутатов — в среднем на 1,45 тыс. грн;

для бывших госслужащих — более чем на 1 тыс. грн;

для экс-работников органов местного самоуправления — на 634 грн;

для бывших ученых — на 422 грн больше.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали о выплатах, на которые имеют право военнослужащие на заслуженном отдыхе. Пенсии для силовиков разнятся по виду и размеру.