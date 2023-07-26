Пенсії в Україні — ПФУ розповів про виплати у липні

Грошові кошти. Фото: google.com

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які суми перерахували на фінансування соціальних виплат у липні 2023 року. Зокрема, пенсіонери отримали близько 57 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Як зазначають у Пенсійному фонді, в країні відбулося нарахування грошових коштів громадянам за липень.

"У липні профінансовано 57,6 млрд грн на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ПФУ, з цієї суми 10 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 47,6 млрд гривень — через уповноважені банківські установи.

Також 2,022 млрд грн перерахували на страхові виплати, зокрема 925 млн грн — на фінансування лікарняних.

Індексація пенсій

За інформацією Фонду, у липні були додаткові видатки. Йдеться про підвищення пенсій у рамках індексації. Вона торкнулася держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних обранців та науковців.

Загалом збільшилися пенсії для понад 19,4 тис. пенсіонерів. У середньому підвищення сягнуло 1,02 тис. грн.

Суми для таких категорій осіб змінились так:

для колишніх народних депутатів — у середньому на 1,45 тис. грн;

для колишніх держслужбовців — на більш ніж 1 тис. грн;

для експрацівників органів місцевого самоврядування — на 634 грн;

для колишніх науковців — на 422 грн більше.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що у ПФУ розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.