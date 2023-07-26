Пенсії в Україні — ПФУ розповів про виплати у липні

ПФУ розповів, які суми виплат нарахував українцям у липні
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які суми перерахували на фінансування соціальних виплат у липні 2023 року. Зокрема, пенсіонери отримали близько 57 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.
Яку суму отримали українці у липні
Як зазначають у Пенсійному фонді, в країні відбулося нарахування грошових коштів громадянам за липень.
"У липні профінансовано 57,6 млрд грн на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.
За інформацією ПФУ, з цієї суми 10 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 47,6 млрд гривень — через уповноважені банківські установи.
Також 2,022 млрд грн перерахували на страхові виплати, зокрема 925 млн грн — на фінансування лікарняних.
Індексація пенсій
За інформацією Фонду, у липні були додаткові видатки. Йдеться про підвищення пенсій у рамках індексації. Вона торкнулася держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних обранців та науковців.
Загалом збільшилися пенсії для понад 19,4 тис. пенсіонерів. У середньому підвищення сягнуло 1,02 тис. грн.
Суми для таких категорій осіб змінились так:
- для колишніх народних депутатів — у середньому на 1,45 тис. грн;
- для колишніх держслужбовців — на більш ніж 1 тис. грн;
- для експрацівників органів місцевого самоврядування — на 634 грн;
- для колишніх науковців — на 422 грн більше.
Більше про пенсії
Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.
Також ми писали, що у ПФУ розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.