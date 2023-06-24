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Пенсии по инвалидности в 2023 году: ПФУ рассказал, будут ли изменения в выплатах

24 июня 2023 06:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии по инвалидности в 2023 году — что важно знать
Люди на одной из столичных улиц. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали все, что нужно знать о выплатах по инвалидности в 2023 году. Такую пенсию назначают, читывая причину, группу, время наступления инвалидности.

Об этом говорится в материалах на сайте ПФУ.

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Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, учитывая, что в стране — война, государственный бюджет был одобрен с военным уклоном. В связи с этим повышение социальных выплат на текущий год не предусмотрено.

Минимальный размер выплаты (у мужчин при страховом стаже в 35 лет, у женщин 30 лет) — на уровне прожиточного минимума, то есть 2093 гривны (оставлен на уровне прошлого года).

Для расчета: определяют индивидуальный коэффициент стажа в зависимости от месяцев стажа, прибавляют коэффициент заработной платы, поделив ее на сумму средней зарплаты в стране за определенное количество месяцев.

Точные подсчеты должны сделать специалисты органов ПФУ. Также они определяют условия начисления выплат.

Размер пенсии зависит от группы инвалидности. В качестве примера лицам с первой группой инвалидности и стажем от одного до десяти лет (в зависимости от возраста) насчитывают 100% объема пенсии по возрасту.

Гражданам со второй группой инвалидности и стажем от одного до 14 лет — 90% пенсионной выплаты по возрасту. Лицам с третьей группой инвалидности и стажем от одного до 14 лет выплачивается по 50% от пенсионной выплаты по возрасту.

Какие минимальные выплаты

Таким образом, точный размер зависит еще и от стажа, поэтому суммы у всех индивидуальны.

Минимальный объем выплаты по инвалидности:

  • 2,3 тыс. грн — первой группы;
  • 2,1 тыс. грн — для неработающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп;
  • 2,09 тыс. грн — для работающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп.

В частности, гражданам с инвалидностью, получившие ее на фоне войны (третья группа), выплачивают 60% суммы денежного довольствия.

Размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью третьей группы из-за войны не может быть ниже 7,53 тыс. грн (209, тыс. грн х 360%).

Размер пенсии по инвалидности третьей группы, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС — от 4,2 тыс. грн.

Больше о пенсиях

Напомним, правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, выехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в некоторых случаях граждане могут заставить вернуть пенсионные выплаты. В то же время, этого можно избежать.

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