Пенсии по инвалидности в 2023 году — что важно знать

Пенсии по инвалидности в 2023 году: ПФУ рассказал, будут ли изменения в выплатах
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали все, что нужно знать о выплатах по инвалидности в 2023 году. Такую пенсию назначают, читывая причину, группу, время наступления инвалидности.
Об этом говорится в материалах на сайте ПФУ.
Изменилось ли что-то в 2023 году
Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, учитывая, что в стране — война, государственный бюджет был одобрен с военным уклоном. В связи с этим повышение социальных выплат на текущий год не предусмотрено.
Минимальный размер выплаты (у мужчин при страховом стаже в 35 лет, у женщин 30 лет) — на уровне прожиточного минимума, то есть 2093 гривны (оставлен на уровне прошлого года).
Для расчета: определяют индивидуальный коэффициент стажа в зависимости от месяцев стажа, прибавляют коэффициент заработной платы, поделив ее на сумму средней зарплаты в стране за определенное количество месяцев.
Точные подсчеты должны сделать специалисты органов ПФУ. Также они определяют условия начисления выплат.
Размер пенсии зависит от группы инвалидности. В качестве примера лицам с первой группой инвалидности и стажем от одного до десяти лет (в зависимости от возраста) насчитывают 100% объема пенсии по возрасту.
Гражданам со второй группой инвалидности и стажем от одного до 14 лет — 90% пенсионной выплаты по возрасту. Лицам с третьей группой инвалидности и стажем от одного до 14 лет выплачивается по 50% от пенсионной выплаты по возрасту.
Какие минимальные выплаты
Таким образом, точный размер зависит еще и от стажа, поэтому суммы у всех индивидуальны.
Минимальный объем выплаты по инвалидности:
- 2,3 тыс. грн — первой группы;
- 2,1 тыс. грн — для неработающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп;
- 2,09 тыс. грн — для работающих лиц с инвалидностью второй и третьей групп.
В частности, гражданам с инвалидностью, получившие ее на фоне войны (третья группа), выплачивают 60% суммы денежного довольствия.
Размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью третьей группы из-за войны не может быть ниже 7,53 тыс. грн (209, тыс. грн х 360%).
Размер пенсии по инвалидности третьей группы, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС — от 4,2 тыс. грн.
Больше о пенсиях
Напомним, правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, выехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).
Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в некоторых случаях граждане могут заставить вернуть пенсионные выплаты. В то же время, этого можно избежать.