Пенсії з інвалідності 2023 році — що важливо знати

Люди на одній зі столичних вулиць. Фото: Новини. LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли все, що треба знати про виплати з інвалідності у 2023 році. Таку пенсію призначають

з огляду на причину, групу, час настання інвалідності.

Про це йдеться у матеріалах на сайті ПФУ.

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Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, з огляду на те, що в країні — війна, державний бюджет було схвалено з військовим ухилом. У зв'язку з цим підвищення соціальних виплат на поточний рік не передбачено.

Мінімальний розмір виплати (у чоловіків за наявності страхового стажу у 35 років, у жінок 30 років) — на рівні прожиткового мінімуму, тобто 2093 гривні (залишений на рівні минулого року).

Для розрахунку: визначають індивідуальний коефіцієнт стажу у залежності від місяців стажу, додають коефіцієнт заробітної плати, поділивши її на суму середньої зарплатні в країні за певну кількість місяців.

Точні підрахунки мають зробити фахівці органів ПФУ. Також вони визначають умови нарахування виплат.

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності. Як приклад, особам з першою групою інвалідності та стажем від одного до десяти років (залежно від віку) нараховують 100% обсягу пенсії за віком.

Громадянам з другою групою інвалідності та стажем від одного до 14 років — 90% пенсійної виплати за віком. Особам з третьою групою інвалідності і стажем від одного до 14 років виплачують по 50% від пенсійної виплати за віком.

Які мінімальні виплати

Таким чином, точний розмір залежить ще й від стажу, тому суми у всіх індивідуальні.

Мінімальний обсяг виплати з інвалідності:

2,3 тис. грн — першої групи;

2,1 тис. грн — для непрацюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп;

2,09 тис. грн — для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп.

Зокрема, громадяни з інвалідністю, які отримали її на тлі війни (третя група), одержують 60% від суми грошового забезпечення.

Розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю третьої групи через війну не може бути нижчим за 7,53 тис. грн (209, тис. грн х 360%).

Розмір пенсії з інвалідності третьої групи осіб, які постраждали унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС — від 4,2 тис. грн.

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Нагадаємо, уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що у деяких випадках громадян можуть змусити повернути пенсійні виплати. Водночас цього можна уникнути.