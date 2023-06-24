Пенсії з інвалідності 2023 році — що важливо знати

Пенсії з інвалідності у 2023 році: ПФУ розповів, чи будуть зміни у виплатах
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли все, що треба знати про виплати з інвалідності у 2023 році. Таку пенсію призначають
з огляду на причину, групу, час настання інвалідності.
Про це йдеться у матеріалах на сайті ПФУ.
Чи змінилося щось у 2023 році
Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, з огляду на те, що в країні — війна, державний бюджет було схвалено з військовим ухилом. У зв'язку з цим підвищення соціальних виплат на поточний рік не передбачено.
Мінімальний розмір виплати (у чоловіків за наявності страхового стажу у 35 років, у жінок 30 років) — на рівні прожиткового мінімуму, тобто 2093 гривні (залишений на рівні минулого року).
Для розрахунку: визначають індивідуальний коефіцієнт стажу у залежності від місяців стажу, додають коефіцієнт заробітної плати, поділивши її на суму середньої зарплатні в країні за певну кількість місяців.
Точні підрахунки мають зробити фахівці органів ПФУ. Також вони визначають умови нарахування виплат.
Розмір пенсії залежить від групи інвалідності. Як приклад, особам з першою групою інвалідності та стажем від одного до десяти років (залежно від віку) нараховують 100% обсягу пенсії за віком.
Громадянам з другою групою інвалідності та стажем від одного до 14 років — 90% пенсійної виплати за віком. Особам з третьою групою інвалідності і стажем від одного до 14 років виплачують по 50% від пенсійної виплати за віком.
Які мінімальні виплати
Таким чином, точний розмір залежить ще й від стажу, тому суми у всіх індивідуальні.
Мінімальний обсяг виплати з інвалідності:
- 2,3 тис. грн — першої групи;
- 2,1 тис. грн — для непрацюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп;
- 2,09 тис. грн — для працюючих осіб з інвалідністю другої та третьої груп.
Зокрема, громадяни з інвалідністю, які отримали її на тлі війни (третя група), одержують 60% від суми грошового забезпечення.
Розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю третьої групи через війну не може бути нижчим за 7,53 тис. грн (209, тис. грн х 360%).
Розмір пенсії з інвалідності третьої групи осіб, які постраждали унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС — від 4,2 тис. грн.
Більше про пенсії
Нагадаємо, уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).
Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що у деяких випадках громадян можуть змусити повернути пенсійні виплати. Водночас цього можна уникнути.