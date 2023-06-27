Пенсии в Украине — какие гарантии дает государство гражданам из-за войны

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новости.

Некоторым украинцам государство гарантирует некоторые привилегии в вопросе назначения пенсионных выплат в связи с войной. В частности, гражданам, побывавшим в плену, обещают увеличить страховой стаж, который повлияет на будущую пенсию.

Такие нормы прописаны в законе №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Как изменится стаж тех, кто был в плену

Согласно украинскому законодательству, речь идет о причислении к страховому стажу граждан, которые были в плену, дополнительного срока от нескольких месяцев до более чем одного года.

Они получат дополнительно время, которое находились в плену, а также еще шесть месяцев с даты освобождения из плена, если человек не успеет за это время устроиться на работу.

Сохранение размера пенсий из-за сокращения заработков

В Пенсионном фонде рассказали, что потеря работы и сокращение доходов граждан во время войны может негативно повлиять на размер выплат. Однако удара можно избежать.

Так, украинское законодательство предоставляет гражданам право исключать из периода, за который будут учитывать зарплату для исчисления пенсий, месяцы с наиболее невыгодными заработками и соответственно низкими коэффициентами.

Зачисление стажа беженцам

Специалисты Пенсионного фонда обещают также отнести к страховому стажу для получения пенсии в Украине работу граждан, выехавших за границу. Для этого будет взят период стажа, полученный гражданином на работе в другой стране, если для назначения будущей пенсии его не хватит.

В ПФУ отмечают, что у Украины и некоторых других стран есть договор в области социального обеспечения. При необходимости стаж, который человек получил за время пребывания за границей, разрешается учитывать Пенсионному фонду.

Страховым стажем считается период работы, за который из заработной платы работников был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ). За наемных работников страховые взносы должны платить работодатели, а если речь идет о физлицах-предпринимателях, то сами за себя.

Именно страховой стаж является одним из обязательных условий выхода на пенсию. В частности, в этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 30 лет стажа.

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Напомним, в стране для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году — это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.