Пенсії в Україні — які гарантії дає держава громадянам через війну

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Деяким українцям держава гарантує певні привілеї у питанні призначення пенсійних виплат у зв'язку з війною. Так, громадянам, котрі побували у полоні, обіцяють збільшити страховий стаж, який впливає на майбутню пенсію.

Такі норми прописані у законі №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Як зміниться стаж тих, хто був у полоні

Згідно з українським законодавством, йдеться про зарахування до страхового стажу громадянам, які були полонені, додаткового терміну від кількох місяців до більш ніж одного року.

Вони отримають додатково час, який перебували у полоні, а також ще шість місяців з дати звільнення із полону, якщо людина не встигне за цей час влаштуватися на роботу.

Збереження розміру пенсій через скорочення заробітків

У Пенсійному фонді) розповіли, що втрата роботи та скорочення доходів громадян під час війни може негативно вплинути на розмір виплат. Проте удару можна уникнути.

Так, українське законодавство надає громадянам право виключати з періоду, за який враховуватимуть зарплату для обчислення пенсій, місяці із найбільш невигідними заробітками та відповідно низькими коефіцієнтами.

Зарахування стажу біженцям

Фахівці Пенсійного фонду обіцяють також зарахувати до страхового стажу для отримання пенсії в Україні роботу громадян, які виїхала за кордон. Для цього буде взятий період стажу, який громадянин отримав на роботі в іншій країні, якщо для призначення майбутньої пенсії його не вистачатиме.

У ПФУ зауважують, що Україна та деякі інші країни мають договір у галузі соціального забезпечення. За необхідності стаж, який людина отримала за час перебування за кордоном, дозволяється враховувати Пенсійному фонду.

Страховим стажем вважається період роботи, протягом якого із заробітної плати працівників було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ). За найманих працівників страхові внески повинні сплачувати роботодавці, а якщо йдеться про фізосіб-підприємців, то самі за себе.

Саме страховий стаж є однією з обов'язкових умов виходу пенсію. Зокрема, цього року для виходу на пенсію у 60 років, необхідно мати мінімум 30 років стажу.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в країні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.