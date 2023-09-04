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Пенсии для учителей в 2023 году: сколько получают педагоги

4 сентября 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пенсии для учителей в 2023 году: сколько получают педагоги
Учительница ведет урок. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Учителя могут уйти на пенсию по выслуге лет в 60 лет. Однако пенсионные выплаты зависят от размера зарплаты, которую получал педагог, и исчисляются на основе среднемесячного заработка.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Когда учителя могут выйти на пенсию

Отмечается, что согласно украинскому законодательству работники образовательных учреждений могут уйти на пенсию по выслуге лет при достижении 60-летнего возраста.

Некоторые педагоги могут получить право на пенсию уже с 55 лет, если имеют необходимый стаж. С 1 апреля 2023 года это требование выросло на полгода — с 29 лет до 29 лет и 6 месяцев. Также есть вероятность повторного повышения требований с 1 апреля 2024 года еще на пол года и составит 30 лет.

Какую пенсию получают педагоги

Учителям, вышедшим на пенсию по выслуге лет, выплаты исчисляются на основе их среднемесячного заработка перед прекращением работы. То есть размер пенсий зависит от:

  • рабочего стажа;
  • среднемесячного дохода

Таким образом, учитель с большой зарплатой и продолжительным стажем будет иметь большую пенсию. Например, учитель, вышедший на пенсию по выслуге лет и получавший 14 500 гривен, получит 5 699 гривен пенсии.

Напомним, что украинским учителям обещают повысить зарплаты, причем должностной оклад педагогов за последние несколько лет немного вырос. Стало известно, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги в Украине, что зависит от нескольких факторов.

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