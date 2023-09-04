Пенсии для учителей в 2023 году: сколько получают педагоги
Учителя могут уйти на пенсию по выслуге лет в 60 лет. Однако пенсионные выплаты зависят от размера зарплаты, которую получал педагог, и исчисляются на основе среднемесячного заработка.
Об этом сообщает Pro Гроші.
Когда учителя могут выйти на пенсию
Отмечается, что согласно украинскому законодательству работники образовательных учреждений могут уйти на пенсию по выслуге лет при достижении 60-летнего возраста.
Некоторые педагоги могут получить право на пенсию уже с 55 лет, если имеют необходимый стаж. С 1 апреля 2023 года это требование выросло на полгода — с 29 лет до 29 лет и 6 месяцев. Также есть вероятность повторного повышения требований с 1 апреля 2024 года еще на пол года и составит 30 лет.
Какую пенсию получают педагоги
Учителям, вышедшим на пенсию по выслуге лет, выплаты исчисляются на основе их среднемесячного заработка перед прекращением работы. То есть размер пенсий зависит от:
- рабочего стажа;
- среднемесячного дохода
Таким образом, учитель с большой зарплатой и продолжительным стажем будет иметь большую пенсию. Например, учитель, вышедший на пенсию по выслуге лет и получавший 14 500 гривен, получит 5 699 гривен пенсии.
Напомним, что украинским учителям обещают повысить зарплаты, причем должностной оклад педагогов за последние несколько лет немного вырос. Стало известно, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги в Украине, что зависит от нескольких факторов.