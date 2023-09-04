Пенсії для вчителів у 2023 році: скільки отримують педагоги

Вчителька веде урок. Фото: google.com

Вчителі можуть піти на пенсію за вислугою років у віці 60 років. Однак пенсійні виплати залежать від розміру зарплати, яку отримував педагог, та обчислюються на основі середньомісячного заробітку.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Коли вчителі можуть вийти на пенсію

Зазначається, що згідно з українським законодавством працівники освітніх закладів можуть піти на пенсію за вислугою років при досягненні 60-річного віку.

Окремі педагоги можуть отримати право на пенсію вже з 55 років, якщо мають необхідний стаж. З 1 квітня 2023 року ця вимога зросла на пів року — з 29 років до 29 років і 6 місяців. Також є ймовірність повторного підвищення вимог із 1 квітня 2024 року ще на пів року й становитиме 30 років.

Яку пенсію отримують педагоги

Вчителям, які вийшли на пенсію за вислугою років, виплати обчислюються на основі їхнього середньомісячного заробітку перед припиненням роботи. Тобто розмір пенсій залежить від:

робочого стажу;

середньомісячного доходу.

Таким чином, вчитель з великою зарплатою і тривалим стажем матиме більшу пенсію. Наприклад, вчитель, який вийшов на пенсію за вислугою років і отримував 14 500 гривень, матиме 5 699 гривень пенсії.

Нагадаємо, що українським вчителям обіцяють підвищити зарплати, причому посадовий оклад педагогів за останні кілька років трохи зріс. Стало відомо, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги в Україні, що залежить від декількох факторів.