Пенсії для вчителів у 2023 році: скільки отримують педагоги
Вчителі можуть піти на пенсію за вислугою років у віці 60 років. Однак пенсійні виплати залежать від розміру зарплати, яку отримував педагог, та обчислюються на основі середньомісячного заробітку.
Про це повідомляє Pro Гроші.
Коли вчителі можуть вийти на пенсію
Зазначається, що згідно з українським законодавством працівники освітніх закладів можуть піти на пенсію за вислугою років при досягненні 60-річного віку.
Окремі педагоги можуть отримати право на пенсію вже з 55 років, якщо мають необхідний стаж. З 1 квітня 2023 року ця вимога зросла на пів року — з 29 років до 29 років і 6 місяців. Також є ймовірність повторного підвищення вимог із 1 квітня 2024 року ще на пів року й становитиме 30 років.
Яку пенсію отримують педагоги
Вчителям, які вийшли на пенсію за вислугою років, виплати обчислюються на основі їхнього середньомісячного заробітку перед припиненням роботи. Тобто розмір пенсій залежить від:
- робочого стажу;
- середньомісячного доходу.
Таким чином, вчитель з великою зарплатою і тривалим стажем матиме більшу пенсію. Наприклад, вчитель, який вийшов на пенсію за вислугою років і отримував 14 500 гривень, матиме 5 699 гривень пенсії.
Нагадаємо, що українським вчителям обіцяють підвищити зарплати, причому посадовий оклад педагогів за останні кілька років трохи зріс. Стало відомо, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги в Україні, що залежить від декількох факторів.