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Пенсии для особых: кто из граждан Украины имеет право на привилегии

23 июня 2023 06:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто из граждан имеет право на привилегии
Доктор на рабочем месте. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые категории граждан имеют право на некоторые привилегии в вопросе выхода на заслуженный отдых. Речь идет о тех, кто работал в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает сайт "Pro гроші".

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Особое право выхода на пенсию

Так, по украинскому законодательству медицинские работники могут выходить на пенсию по выслуге лет. При этом некоторые из них имеют право на заслуженный отдых с льготными условиями.

В частности, возраст выхода на пенсию от 5 до 10 лет зависит от рода профессии и вредности условий. Список таких льготных профессий утвержден правительственным постановлением. Согласно ему, в 50-летнем возрасте выходить на пенсию имеют право граждане, которые в списке №1:

  • мужчины — 25 лет общего стажа, из них 10 лет льготного;
  • женщины — 20 лет стажа, из них 7,5 лет льготного.

Каждый полный год работы этого списка добавляет к стажу по одному году сверху.

Льготные профессии списка 1:

Речь идет о таких работниках медицинских учреждений:

  • врачах-рентгенологах, врачах, занятых в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургия);
  • младших специалистах с медобразованием рентгеновских кабинетов, младших специалистах с медобразованием, занятых в кабинетах интервенционной радиологии (рентгенохирургия).

Льготные профессии списка 2:

В частности, право выхода на пенсию в 55 лет имеют право лица из списка №2. Речь идет о:

  • медицинских и фармацевтических работниках, заразившихся на рабочем месте вирусом иммунодефицита человека;
  • младших медицинских сестрах — санитарках, работающих в патологоанатомических бюро, центрах, отделениях, прозекторских, моргах;
  • работниках, занятых в противочумных заведениях.
  • работниках туберкулезных и инфекционных учреждений.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что украинцы могут подавать заявления на назначение пенсий по возрасту онлайн. Однако нужно знать определенные нюансы относительно даты обращения.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что в некоторых случаях граждане могут заставить вернуть пенсионные выплаты. В то же время этого можно избежать.

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