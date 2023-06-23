Пенсии в Украине — кто из граждан имеет право на привилегии

Пенсии для особых: кто из граждан Украины имеет право на привилегии
В Украине некоторые категории граждан имеют право на некоторые привилегии в вопросе выхода на заслуженный отдых. Речь идет о тех, кто работал в сфере здравоохранения.
Об этом сообщает сайт "Pro гроші".
Особое право выхода на пенсию
Так, по украинскому законодательству медицинские работники могут выходить на пенсию по выслуге лет. При этом некоторые из них имеют право на заслуженный отдых с льготными условиями.
В частности, возраст выхода на пенсию от 5 до 10 лет зависит от рода профессии и вредности условий. Список таких льготных профессий утвержден правительственным постановлением. Согласно ему, в 50-летнем возрасте выходить на пенсию имеют право граждане, которые в списке №1:
- мужчины — 25 лет общего стажа, из них 10 лет льготного;
- женщины — 20 лет стажа, из них 7,5 лет льготного.
Каждый полный год работы этого списка добавляет к стажу по одному году сверху.
Льготные профессии списка 1:
Речь идет о таких работниках медицинских учреждений:
- врачах-рентгенологах, врачах, занятых в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургия);
- младших специалистах с медобразованием рентгеновских кабинетов, младших специалистах с медобразованием, занятых в кабинетах интервенционной радиологии (рентгенохирургия).
Льготные профессии списка 2:
В частности, право выхода на пенсию в 55 лет имеют право лица из списка №2. Речь идет о:
- медицинских и фармацевтических работниках, заразившихся на рабочем месте вирусом иммунодефицита человека;
- младших медицинских сестрах — санитарках, работающих в патологоанатомических бюро, центрах, отделениях, прозекторских, моргах;
- работниках, занятых в противочумных заведениях.
- работниках туберкулезных и инфекционных учреждений.
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